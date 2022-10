Sara García y Manuel Úbeda se enfrentan a su hoguera final tras ser expulsados de ‘La isla de las tentaciones’

El programa anterior de La isla de las tentaciones nos dejó pendientes la decisión de las chicas para saber qué pareja tenía que abandonar el programa para dar paso a Cristian y Ana. La primera en hablar fue Claudia que dijo que Sara quizás no estaba disfrutando tanto la experiencia. Ella no estaba de acuerdo.

Sara le dio su voto a Laura porque aseguraba que su relación ya estaba demasiado rota. También recibió su voto que compartía la idea de Claudia de que Sara no iba a conseguir ponerse a prueba. Tania y Paola también le daban el voto a ella porque consideran que su relación es muy sólida y no necesita esta experiencia.

Así que, por unanimidad, Sara fue la elegida para abandonar el programa. “Estoy tranquila porque sé que, si pudieran no elegir, no me elegirían, aunque sí es cierto que me gustaría quedarme aquí para seguir viendo cosas, a mí me está costando.

Sara García demostró su buen talante y pese a que sus compañeras la habían echado, ella solo tuvo buenas palabras para ellas. “Me alegro de haberos conocido a todas, me llevo mucho de vosotras”, les dijo. Sobre todo, destacó su conexión con Paola.

Hoguera final

Mientras, su chico, Manuel Úbeda, se quedaba solo después de la hoguera de los chicos y no entendía muy bien por qué no se iba con sus compañeros de vuelta a la villa.

“Ella cuando me echa de menos empieza con pensamientos un poco negativos y me daría un poco de pena que hubiera tomado una decisión por estar un poco agobiada, como querer abandonar”, especulaba sobre su presencia allí.

Entonces apareció Sara y se fundieron en un beso. Eso sí, él no dejaba de expresar lo asustado que estaba porque no entendía qué hacían ahí los dos. Pero Sara se lo aclaró en seguida. “Yo no me he integrado como ellas, no he tenido ninguna conexión con nadie”, le contaba. Y él aseguraba que le había pasado lo mismo, aunque por sus gestos, ella no pensaba igual.

Entraron en un juego dialéctico en el que Sara aseguraba que amaba a Manuel, mientras que él aseguraba que sólo la quiere. “Los sentimientos que tiene hacia mí creo que son mucho más fuertes de los que yo siento hacia ella, pero sabe que la quiero muchísimo y que quiere estar junto a ella”, confesaba él.

Ella le notaba tenso y distante, aun así, le echó en cara que no le hubiese dicho que le fue infiel a la que fue su pareja durante cuatro años. Él reconoció que le dio miedo, pero que ahora está en otro momento.

Decisión final

“Hay que dejar el control a veces un poquito de lado y dejarse fluir”, aseguraba él. Finalmente, cada uno de ellos reconocía que el otro era el amor de su vida y, como era de esperar, abandonaban la isla juntos. “No desde siempre, pero sí para siempre, pase lo que pase”, le decía Manu a su chica a petición de Sandra Barneda que quería acabar con una bonita declaración de amor.

Una pareja que logra sobrevivir a la tentación.

Balance final

Tras emitirse el programa, Manuel ha acudido a las redes sociales para hacer balance. "Creo que no fui yo al 100%, fui un Manuel muy robótico, muy aislado, muy reprimido por sí mismo y no el Manuel que la gente está acostumbrada a ver, el que le encanta hacer reír, hacer el gilipollas, conocer gente, comunicarse, que le encanta bailar, llamar la atención y ser el que la lía", confesaba sobre su paso por el programa.

Aseguraba que todas las experiencias suman y te ayudan a crecer como persona. "Es un sitio en el que realmente conoces a tu pareja, te conoces a ti mismo y pones en una balanza las cosas buenas y malas de una relación, por lo que puedes saber si esa relación puede tirar para adelante fuera porque tienes tiempo para pensar y, al final, estás conociendo a esa persona y saber si esa es la que te gusta o no", dejaba caer.

Reconoce que no han cambiado mucho las cosas tras su paso por el programa: "Alguna persona me reconoce por la calle y me pide una foto. Tengo que salir casi siempre arreglado por si me encuentra alguien que me reconoce para salir bien en la foto. Y más trabajo en las redes sociales, ya está".

Y deja claro que cuenta con el apoyo de su familia. "Me entienden y me apoyan, excepto mi padre, que es mi jefe, y no le gustó un pelo todo el tiempo que estuve en el programa y ahora todos los viajes que tengo por trabajo. Él me apoya, pero me dice: 'Chiquillo, a trabajar ya, déjate de tonterías'", terminaba diciendo.