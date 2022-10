A Claudia le gustan con ojos claros y la reacción de Javi en ‘La isla de las tentaciones’ genera risas

Todos son conscientes de que Álvaro Boix y Claudia Martínez han conectado y tienen química en La isla de las tentaciones. Poco a poco se está produciendo un acercamiento entre ellos que pinta muy mal para Javi. Ella no aguanta que su chico no se esté poniendo a prueba y ella no piensa hacer lo mismo. Así que, se está dejando tentar poco a poco y todos están siendo testigos.

Bueno, todos menos Javi que está viviendo otro concurso y hace bien porque se está evitando mucho sufrimiento. Él no ve nada de momento que le haga ponerse especialmente nervioso. Sigue confiando en su chica y no abandona los calzoncillos que tiene con su cara.

"Lo que estoy aprendiendo aquí es que no puedo controlar lo que ella haga o quiera hacer. Puedo decidir lo mío que es que yo la respeto y es la mujer de mi vida", aseguraba en su segunda hoguera.

Los ojos de la discordia

Y así de tranquilo llegó de vuelta a la villa donde las solteras le interrogaron sobre lo que había sucedido. “Yo no he visto ninguna imagen así chunga. Solo que ha entrado el Álvaro este y Clau le ha dado la cita. Le ha dicho que le parece un chico guapo, pero cuando le ha dicho cómo le gustan los chicos, cuál es su prototipo ha dicho altos, morenos y con los ojos claros, como yo”, decía tranquilamente.

Y entonces había risas generalizadas. “Está describiendo a Álvaro”, coincidían todas. “No pienso que Álvaro y Claudia puedan tener nada, la verdad, porque creo que ella va a pensar en mí, en lo que tenemos nosotros y eso le va a borrar cualquier tipo de duda”, aseguraba frente a cámara.

Reacción de la audiencia

Está claro que Claudia no lo tiene tan claro. Veremos cómo evoluciona la cosa. Lo que está claro es que lo de los ojos claros no iba por él y eso ha despertado mucha más ternura sobre Javi y también, muchas risas.

El tiempo nos dirá cuáles son los ojos que prefiere Claudia.