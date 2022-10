David Summers (Hombres G) responde a la polémica con Ana Morgade y Pasapalabra sobre ‘Sufre mamón’

En los últimos años, todxs hemos pasado por ese momento incómodo en el que estamos viendo una serie, una película, escuchando una canción o viendo un vídeo de muchos años atrás y sentimos como que hay algo que no sería del todo políticamente correcto en el año 2022. Pues el último episodio de situaciones similares lo hemos tenido con Ana Morgade, Pasapalabra, David Summers, Hombres G y su Sufre mamón.

La presentadora acudía como invitada al concurso televisivo. Durante una de las pruebas, la del reconocimiento musical con unas notas de la canción, Morgade reconoció y cantó un fragmento de la citada canción del citado grupo madrileño. Pero antes de pasar página durante el show, en pleno prime time dejaba una reflexión de la que todavía no se han apagado las voces a favor y en contra.

"La canción está muy bien. Pero, hay un insulto que usa para insultar a alguien que no es un insulto. Lo de marica está fatal, porqué no es un insulto y lo de 'devuélveme a mi chica' también está fatal, porqué las mujeres no somos un bolso" dijo la invitada. "Ha envejecido muy mal" respondía Roberto Leal el presentador del programa.

El momento se viralizó gracias al mensaje que desde la cuenta oficial de programa Pasapalabra se publicó para apoyar las palabras de su invitada: "Aplaudimos la resolución y damos la razón completamente a @ana_morgade en su reflexión sobre la letra de la canción. 💙 #Pasapalabra626".

La canción fue escrita hace 40 años, sabéis perfectamente que es una broma y que no pretende ofender a nadie, pero, si tanto os ofende, ¿por qué la ponéis en vuestro programa…?🤔 https://t.co/f3fwdiyXXj — David Summers (@DavidSummersHG) October 20, 2022

Fue el inicio de la tormenta. Y como suele suceder en casi todo lo viral con opiniones radicalmente contrarias acerca de este intento de cultura de la cancelación. No han faltado los políticos intentando rascar votos. Hasta el propio grupo se ha pronunciado sobre esta situación.

"La canción fue escrita hace 40 años, sabéis perfectamente que es una broma y que no pretende ofender a nadie, pero, si tanto os ofende, ¿por qué la ponéis en vuestro programa…?" tuiteaba David Summers desde su cuenta personal en Twitter visiblemente enfadado por la imagen negativa que se estaba transmitiendo de su canción desde el espacio televisivo.