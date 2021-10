Hombres G: “Permanecer en el tiempo es lo mejor que le puede pasar a un grupo”

Antes de tocar en el Wizink Center de Madrid para disfrutar de un baño de masas después de un tiempo de sequía por culpa de la pandemia, Hombres G ha presentado ante los medios de comunicación su nuevo proyecto musical: La esquina de Rowland. Un disco en el que el cuarteto madrileño confiesa que se siente mucho más maduro en sus composiciones y sin necesidad de repetir la fórmula de las canciones que les catapultaron al éxito.

Unos hits que les han convertido en uno de los grupos más longevos y de mayor éxito del panorama musical español. Temas que ya forman parte de la historia de nuestra música y que han llevado a David Summers, Rafa Muñoz, Daniel Mezquita y Javier Molina al olimpo del pop-rock patrio. Y ellos encantados de seguir día a día escribiendo su historia: "Cuando las canciones consiguen permanecer en el tiempo, no envejecer, estar de actualidad y que pase de padres a hijos es lo mejor que le puede pasar a un grupo como nosotros que lleva 40 años".

Hombres G tiene, como decía, nuevo disco: La esquina de Rowland. La banda vuelve a sus orígenes. Pero no a su sonido inicial sino a la motivación y a la inspiración que les llevó a crear un grupo para divertirse y conectar con el público a través de las canciones. Un álbum más casero que de estudio por culpa del confinamiento y que ha tenido sus pros y sus contras.

¿Cómo ha sido el proceso de creación del disco con respecto a otros álbumes?

David: Evolucionando e investigando en la música porque siempre queremos mantener nuestro propio estilo y hacer la música que nos apetezca sin pudor por entrar en los géneros musicales que nos gustan siempre que la canción sea bonita. Creo que las canciones de La esquina de Rowland son canciones más adultas, lógicamente, por la edad que tenemos y mejor construidas. Son el fruto de muchos años de trabajo intentando mejorar. Creo que son mejores canciones las de ahora que las que hacíamos hace 30 años. Pero también nuestros grandes clásicos tienen un poder y una carga emocional para la gente por lo que significa y representan que es muy difícil competir con ellas. La gente tiene un recuerdo maravilloso y cualquier canción nueva por muy buena que sea le es complicado conseguir ese barniz que tienen las otras.

¿Es un disco más romántico y nostálgico?

David: Siempre he pensado que el amor y las relaciones entre personas o los amigos, a la gente que puedes tocar y oir respirar, es la gente que me interesa a la hora de hacer letras. El amor y la amistad es un tema que nos influye a todos por igual y que permanece con el paso de los años. En este disco no hay canciones tan cachondas o divertidas como Sufre mamón o Visite nuestro bar porque de ese tipo ya tenemos muchas y seguimos tocándolas. Seguimos tocando Venezia, Marta tiene un marcapasos, Devuélveme a mi chica, Sufre mamón... Y no veo necesario ni me apetece escribir letras de ese corte.

Hombres G, un grupo intergeneracional

Rafa: Lo del público es lo que nos ha permitido mantenernos durante casi 40 años desde que empezamos. Creo que a veces es difícil que los hijos compartan gustos musicales con su padre. Pero ahora es fantástico ver cómo en nuestros conciertos sí que hay varias generaciones acumuladas. Por eso nuestro público sigue siendo numeroso y nos permite seguir haciendo canciones y giras que no nos aburran porque no es la misma gente. Nuestro público va creciendo y va siendo distinta y por eso nuestra música también es distinta.

¿Alguna anécdota de la grabación del disco?

Daniel: Ha sido un disco muy casero. Lo hicimos en casa de David y en nuestras casas. Y casi cuando estaba terminado al 80% fue cuando fuimos al estudio a terminar las voces y cosas más complicadas de grabar como los metales y mezclarlo. Estuvimos confinados mientras grabábamos el disco porque hacerlo en casa era la única forma. Y la verdad es que estamos sorprendidos del resultado porque nos encanta cómo suena el disco y es una fórmula que nos gusta para futuros discos porque ha sido una gozada. Sin límite de presupuesto, ni tiempo, ni un plazo fijo o fecha para terminarlo. Hemos trabajado muy cómodos y estamos encantados. Seguro que los siguientes vamos a hacerlos así.

¿Cómo os sentís siendo una de las únicas bandas españolas desde hace tanto tiempo?

David: Nos sentimos agradecidos al público porque es quién ha conseguido tenernos ahí todo este tiempo. No han perdido el interés sino que lo han transmitido a otras generaciones. Tú no vas a ver a McCartney y el estadio está lleno de gente de 75 años sino que hay gente de varias generaciones y eso es lo que tiene que pasar. Cuando las canciones consiguen permanecer en el tiempo, no envejecer, estar de actualidad y que pase de padres a hijos es lo mejor que le puede pasar a un grupo como nosotros que lleva 40 años. No hemos parado de trabajar nunca y hemos trabajado muy intensamente porque nos encanta la música. No nos importa dejarnos la vida haciendo canciones y preparando proyectos. Siempre hemos intentado mantener la hoguera encendida y que no se apagara con buenas canciones, buenas ideas y proyectos de todo tipo. El público ha respondido siempre y nos ha mantenido ahí casi 40 años después tocando en el Wizink Center con todo agotado, tocando en México, tocando en Estados Unidos y haciendo conciertos muy importantes llenos de gente maravillosa que nos sigue apoyando.

¿Sigue quedando inspiración para innovar después de tantos años?

David: Dentro del mismo disco intentamos que no haya canciones que tengan un mismo estilo. Intentamos hacer discos muy variados. En nuestra discografía hay canciones divertidas de rock, ska, baladas a piano... hemos probado todo: con orquestas, reggae, ska... Procuramos que los discos sean variados y entretenidos. Para La esquina de Rowland intente componer buscando la esencia de quíenes éramos nosotros y cuál era nuestro orígen y de qué hablaban nuestras canciones cuando éramos chavales acercándome a ese tío que era yo con 18 años y lo que me motivava. La canción de La esquina de Rowland es una prueba de ello: habla de nosotros como chavales y como ahora con 50 y tantos y volvemos a Rowland y nos damos cuenta de que no queda nadie con quien beber, pero no queda nadie en el bar salvo nosotros 4.

¿Cómo está acogiendo el público el disco?

Javier: La gente está respondiendo muy bien tanto en España como en América

David: El feedback nos lo dan los singles que están funcionando muy bien con muchas reproducciones en las plataformas de streaming: Se me sale el corazón, Antes de ti y La esquina de Rowland. El disco está lleno de canciones muy bonitas que iremos presentando con vídeos porque merece la pena mostrar este disco. Creo que es un álbum que se puede poner en casa y dejar puesta las 14 canciones porque son muy variadas.

¿Cómo ha sido la evolución de Hombres G en toda su carrera?

David: Nosotros empezamos en la música como estudiantes para divertirnos y pasárnoslo bien. No sospechábamos que se iba a convertir en nuestro modo de vida. Pero hemos mantenido la premisa de pasarlo bien. Para nosotros ha sido muy importante estar los cuatro juntos y hemos vivido una vida maravillosa. Hemos pasado todos estos años viajando por todo el mundo conociendo gente, ciudades y países estrechando lazos sentimentales con todo el mundo. Y todo mientras disfrutábamos y hacíamos lo que nos gustaba. A la gente le sorprende que esto haya sido así siempre. Nunca hemos tenido problemas ni nos hemos cabreado. Somos cuatro buenos amigos de toda la vida con una pasión que nos une y que es la música. Siempre tenemos ganas de hacer canciones y salir por ahí a cantarlas. Y a pesar de todos estos años, para nosotros ha sido un suspiro. Seguimos todavía sorprendidos porque nuestras canciones sigan en el corazón, en el recuerdo y en la actualidad de la gente. Ha sido estupendo y damos gracias por haber tenido este privilegio.

¿Estáis cuidando más la parte audiovisual de La esquina de Rowland?

David: En nuestra carrera no hemos hecho muchos videoclips. Siempre hemos sido muy vagos para hacerlos porque son un coñazo. Casi como el cine. El trabajo del cine y del videoclip es levantarse muy temprano y estar todo el día pringados. Pero ahora son más necesarios que nunca. La gente necesita el soporte de la imagen sí o sí y el público necesita escuchar y ver. EN este disco nos lo hemos tomado un poquito más en serio haciendo vídeos más decentes y sufriendo los rodajes pero con la idea de que la gente los disfrute.

Rafa: Hemos hecho 2 videoclips en el Rowland plasmando la esencia del disco. Hemos aprovechado la idea del director haciendo plano secuencia el primero y el segundo en blanco y negro con un ambiente muy sugestivo que nos lleva a los años 80. Es difícil hacer dos vídeos en un mismo sitio y que parezcan diferentes.

David: Y Se me sale el corazón es espectacular. Con Miguel Ángel Vivas que es un crack como director de cine y echamos el resto. Iba a ser el primero con el que íbamos a enseñar el disco. Encima estaba Carlos Rivera que se prestó a hacer el vídeo y es precioso. Lleva más de un millón de visitas en Youtube.

¿Además de los singles qué canciones creéis que pueden sorprender al público?

David: Intentamos que todas las canciones de un disco merezcan estar en él. No es que todas sirvan como singles sino que la canción sea siempre el máximo. Para este álbum es difícil resaltar una porque creo que es para ponerlo entero las 14 canciones a cada cual más bonita aunque esté feo que yo lo diga. Se ha hecho una selección de 14 sobre 20 y tantas que teníamos y hemos sido cruel con las canciones. Es difícil resaltar una pero Guárdame este baile que es muy original o Voy a rezar que quizá son canciones que no van a ser singles y no van a sonar en la radio pero son canciones que cuando las ensayamos o las cantamos se nos ponen los pelos de punta.

Después de tantos años y antes de tocar en el Wizink en MAdrid, ¿qué concierto recordáis con especial cariño?

Daniel: Ha habido grandes momentos. En principio cuando empezamos en la primera etapa tuvimos conciertos multitudinarios como en Valencia delante de medio millón de personas. Cuando volvimos en 2002 también fue muy emocionante los primeros shows en el Auditorio de México porque llevábamos 10 años sin tocar juntos. Ha habido conciertos muy importantes como el Hollywood Bowl de Los Ángeles o el Radio City Music Hall...

David: Ver tu nombre en esas marquesinas es espectacular y aparecer en el mismo sitio que estuvieron Frank Sinatra. Son cosas que nos siguen impresionando y con los que no contábamos para nada. El concierto de Las Ventas en 2003 que grabamos también fue espectacular. Pero siempre estamos seguros de que pronto habrá uno en breve que nos va a dejar tocados y que lo mejor está por llegar.

Javier: E incluso las salas pequeñas que empiezas a hacer de chaval también nos marcaron mucho y se te quedan grabados.

Rafa: Y también hemos tocado en algunos sitios que ya no existen, como el Calderón.

¿Volveréis de gira por América?

Rafa: En marzo de 2020 nos pilló la pandemia en México y tuvimos que parar la gira y volver. Ahora vamos a retomarlo. Volvemos a México el 21 de noviembre, luego Estados Unidos y desde ahí retomaremos nuestro tour.