Kiko Rivera, ingresado en el hospital tras sufrir un “grave problema de salud”, según Telecinco

Kiko Rivera parece no estar pasando uno de sus mejores momentos. El hijo de Isabel Pantoja ha sido ingresado de urgencia en el Hospital Virgen de Rocío de Sevilla esta madrugada del viernes. Así lo ha informado el programa Fiesta de Telecinco presentado por Emma García a través de las redes sociales.

"Este programa ha podido confirmar que Kiko Rivera sufrió en la madrugada del viernes un grave problema de salud. Se encuentra ingresado en el Hospital Virgen de Rocío de Sevilla. Las próximas 24 horas son decisivas. Estaremos todo el fin de semana muy atentos a su evolución", señala en las redes.

La noticia ha revolucionado a los usuarios, que este 20 de octubre pudieron leer en el perfil del sevillano que sufría un fuerte dolor de garganta. "Gran putada, ya que hoy a las 00:00 horas se estrena Vudú, mi nuevo single", decía. De momento se desconoce si su ingreso se debe a esta dolencia o si ha desarrollado otro problema de salud. Lo que sí ha hecho es estrenar este nuevo sencillo, que se lo ha dedicado a su mujer Irene Rosales.

Hemos de recordar que Kiko sufre otros problemas de salud, como son diabetes y los fuertes dolores por ataques de gota. No obstante, aún no está confirmado que su ingreso en el hospital se deba también a algunos de estos problemas.

Esta noticia llega después de que su hermana Isa, con la que no está teniendo una muy buena relación, desveló en El Programa de Ana Rosa que Kiko le debe dinero. "Me alegro de que no tenga ninguna deuda con Hacienda porque Hacienda no es tan paciente como yo. Me dijo que no me devuelve el dinero porque no le da la gana y que tengo que ir a su casa a pedírselo", declaró.

El DJ aseguró que le debe unos 6.000 euros, pero su hermana ha dejado claro que la cantidad no es correcta. "Me debe más", afirmó en el programa de Telecinco.

Estaremos pendientes para conocer la última hora del ingreso de Kiko Rivera en el hospital de Sevilla. De momento, las redes se han llenado de mensajes de todo tipo. Por un lado, los que le desean una pronta recuperación y, por otro, los que elaboran todo tipo de teorías sobre dicho ingreso. Habrá que esperar para saberlo.