Taylor Swift lanza por sorpresa 7 bonus tracks de 'Midnights' en su edición deluxe: 'Midnights (3am Edition)'

Este 21 de octubre pasará a la historia como el día que Taylor Swift nos dejó con la boca abierta en múltiples ocasiones. Después de sorprendernos con la llegada de Midnights como un álbum visual que contaría con apoyo de vídeo en todas sus canciones a través de los Midnights Music Videos (aún por estrenarse) y con un álbum con el que la cantante regresa al pop por la puerta grande, Taylor sigue guardándose ases bajo la manga.

Y es que tan solo tres horas después del lanzamiento de Midnights, en el que explora trece noches sin dormir desperdigadas a lo largo de su vida, la solista ha revelado una nueva sorpresa: la edición deluxe de Midnights, Midnights (3am Edition), que cuenta con 7 bonus tracks con los que Taylor Swift busca compartir con sus fans algo más del proceso creativo que ha atravesado a lo largo de la producción y composición de su décimo disco.

Midnights (3am Edition)

"¡Sorpresa! Pienso en Midnights como un álbum conceptual completo, con esas 13 canciones conformando una fotografía total de las intensidades que rodean a esa mística y disparatada hora. Sin embargo, había otras canciones que escribimos durante nuestro viaje para encontrar ese 13 mágico. Las llamo 'las canciones de las tres de la mañana'" comenzaba explicando la cantante a través de su cuenta de Instagram, donde tiene un ejército de más de 228 millones de seguidores.

"Últimamente estoy encantada con el sentimiento de compartir más de nuestro proceso creativo con vosotros, como hacemos con las From The Vaul Tracks [los descartes de Taylor Swift de sus regrabaciones, las canciones que no pasaron el corte de sus eras musicales anteriores]. Así que son las tres de la mañana y os las doy a vosotros ahora", comentaba, poniendo punto y final a la publicación.

Dicho y hecho: en cuestión de segundos un nuevo álbum de Midnights aparecía en Spotify y el resto de plataformas digitales con siete nuevas canciones para el disfrute de sus fans, cumpliendose algunas de las teorías que hablaban del posible lanzamiento de un segundo disco al mismo tiempo.

“Las cosas no son lo que parecen”. Aaron Dessner ha producido 3 de las canciones bonus track. @aaron_dessner



‘The Great War’,

‘High Infidelity’,

‘Would’ve, Could’ve, Should’ve’#TSMidnights pic.twitter.com/9V80Rc5IlM — Taylor Swift España (@taylorswiftes_) October 21, 2022

¿La otra cara de la moneda? Miles de personas en todo el mundo daban por hecho que Taylor Swift anunciaría las fechas y ciudades de su esperado tour, algo que ya confirmó su tienda oficial en Reino Unido hace tan solo unos días. Parece que habrá que esperar para saber cuándo podremos volver a verla sobre los escenarios (y si volverá a pisar España después de más de una década).

Por el momento, podemos disfrutar de The Great War, Bigger Than The Whole Sky, Paris, High Infidelity, Glitch, Would've, Could've y Should've y Dear Reader, donde continúa explorando temas como la soledad, el enamoramiento y las oportunidades pasadas. ¿Cuál es tu favorita?