Taylor Swift se enfrenta a sus peores pesadillas en el videoclip de ‘Anti-Hero’

Taylor Swift no nos deja ni pegar ojo ni apartar nuestras miradas de sus redes sociales, pero tampoco nos quejamos. La artista acaba de lanzar Midnights y, con la llegada este disco conceptual, muchas otras sorpresas, como la publicación de 7 bonus tracks en su edición 3am o el estreno de un álbum visual.

El primer episodio que nos ha dado a conocer ha sido el de Anti-Hero, track número 3 de Midnights, en el que, curiosamente, aparecen tres de sus personalidades. La principal, más racional y serana, la cual engloba y camufla las otras dos: su lado más narcisista en forma de gigante (como Anne Hathaway en el film Colossal); y su lado más crítico y visceral consigo misma.

Este videoclip se adentra en sus fantasmas del pasado y sus pensamientos más intrusivos. "I'm the problem, it's me" es la frase que ahora bautiza su biografía, con el que indica que, al final, ella es su mayor enemiga.

El verso "He soñado que mi nuera me mataba por el dinero" da la bienvenida a la dramatización de su hipotético funeral. Aquí, vemos la fotografía de una Taylor anciana rodeada de gatos. Al velatorio asisten sus hijos, quienes discuten por la herencia (apalabrada para sus compañeros felinos). En un guiño a los fans y a sus famosos Easter Eggs, sus familiares se preguntan si habrá un mensaje encriptado en el documento.

También explora uno de sus momentos más oscuros, como es el TCA que padeció y que relata en su documental Miss Americana.

La cantante se desvela en este Anti-hero por ser la culpable de arruinar tantas reuniones entre amigos, eventos íntimos donde ella se ha convertido en el foco de todas las miradas y ha eclipsado el motivo de la reunión, aunque esto sea de forma involuntaria.

"I'll stare directly at the sun, but never in the mirror" es un verso que viene a decir que es una chica con ambición, con sueños y objetivos que ha conseguido sin pensar en el precio a pagar, sin darse cuenta lo que había a su alrededor ni lo que pasaba en su interior.