Sonsoles Ónega habla de su actual relación con Ana Rosa Quintana

Sonsoles Ónega estrena esta tarde Y ahora Sonsoles, su primer programa en Antena 3. Y es que, desde que saltara la noticia de que dejaba Telecinco para incorporarse a la competencia, su nuevo proyecto ha provocado un alud de expectación.

Aunque ella misma explicó en El Hormiguero que cuando le propusieron un proyecto en Atresmedia, la frase fue "tenemos un plan para ti", y seguramente serán varias las apuestas que tengan con ella, por el momento la primera es este magacín de tarde que rivalizará con Sálvame.

Sobre ese enfrentamiento hemos hablado con ella en una entrevista en la que también nos cuenta cómo está su relación con Ana Rosa Quintana, la que fuera amiga y productora de su programa en Telecinco, pero sobre la que muchos apuntan que sintió su marcha como una traición:

Ana Rosa sorprende a Sonsoles Ónega en directo en el estreno de #YaSonLasOcho. pic.twitter.com/3FFA1vVvsn — Edu Calle (@EduCalle_) November 15, 2021

¿Cómo va a ser 'Y ahora Sonsoles'?

Vamos a hacer de lunes a viernes, a las 19:00 un magacín en directo, que va a contar la actualidad desde el entretenimiento. Con muchos personajes que me van a acompañar para completar la presentación de los temas, y aportar sus miradas siempre interesantes.

Incorporamos al público como un elemento más activo. Y también estaremos en manos de todo lo que suceda en ese momento. Eso justifica un programa en directo. Ya son líderes en Atresmedia en esa franja así que la responsabilidad es que sigamos siéndolo.

¿Qué nos puedes adelantar de esos colaboradores que te van a acompañar?

Olga Viza es una de ellas, con muchas ganas por mi parte porque vuelve a la televisión después de muchos años. Ella personaliza el espíritu de los colaboradores que vamos a tener que combinarán la veteranía con caras nuevas que nunca han estado en un plató. Es una combinación arriesgada pero me gusta esa apuesta por renovar la pantalla.

En 'El Hormiguero' hablaste del "plan que tenían para ti", ¿dónde más veremos tu sello?

Ellos me hablaron de explorar las posibilidades en directo de toda su parrilla de lunes a domingo, y eso ya era suficientemente atractivo para mí como para dar el salto. Pero no voy a trabajar los 7 días de la semana (risas).

Atresmedia trabaja muy bien las nuevas plataformas con Atresplayer y también me resultó muy atractivo poder proponer ideas. Además, con su editorial me empezaron a publicar libros cuando no llegaba ni a mil, por lo que esa apuesta por mi carrera literaria que es tan importante como la televisiva, acabaron de convencerme.

En @YAhoraSonsoles lo tenemos todo preparado. Solo nos faltáis VOSOTROS. 💘



📆 El lunes tenéis una cita muy especial con @sonsolesonega a partir de las 19:00 horas. ¡Os esperamos! #YAhoraSonsoleshttps://t.co/vGSqKFvqiA pic.twitter.com/NhrpMiXFtM — antena 3 (@antena3com) October 21, 2022

¿Van a adaptar algún libro tuyo a televisión?

Por el momento no hay nada sobre la mesa. Pero existe la posibilidad, a mí la ficción me encanta y me gustaría aprender a hacer guiones. Así que todo eso me entusiasma.

Vas a enfrentarte a Sálvame en esa franja, ¿eso genera nervios?

Es que yo no voy contra nadie, coincidimos en una hora con mis compañeros y amigos de Sálvame pero vamos a convivir. Cada uno tiene su lenguaje, sus personajes, sus historias, sus trayectorias.. ya me gustaría estar todos los años que han estado haciendo televisión en directo. Les respeto profundamente y espero que haya hueco para todos. Sobre todo conviviremos, no vamos a matarnos.

Ana Rosa fue muy escueta al desearte buena suerte y ya está, ¿has hablado con ella en privado?

Sé que es sincera cuando desea a este equipo que nos vaya bien y que tengamos suerte. Mantengo la misma relación de antes, indudablemente ya no con la estrechez de antes, pero mi respeto profesional, mi cariño y mi admiración profunda se mantiene intacto.

Ella entendió desde el primer momento que estas cosas pasan y a ella le pasó también. Es difícil hacerlo bien para todos. Si en algo me he equivocado he pedido perdón pero lo hice con el corazón en la mano intentando minimizar todos los daños posibles. No calibré que iba a hacer tanto daño, pensé que no haría ninguno.

Antes de acabar la entrevista, queremos saber ¿qué música suena en tu casa?

En el programa tendremos mucha música: la cabecera del programa la ha hecho Conchita. Hicimos una audición a ciegas y fue la que más nos gustó. Me da muy buen rollo.

Y en mi casa se escuchan cosas terroríficas cuando están mis hijos como Quevedo, la Neverita de Bad Bunny... y lo peor es que luego me gustan. Pero yo soy más del pop español de los 90 y lo comercial para hacer deporte.