Nagore Robles y Carlos Sobera mandan un mensaje a Gloria Camila desde el plató de ‘Pesadilla en El Paraíso’

La relación entre Gloria Camila Ortega y Nagore Robles no es nada buena, sobre eso no tenemos ninguna duda. El hecho de que la colaboradora de Pesadilla en El Paraíso se haya posicionado de parte de su hermana, Rocío Carrasco, ha creado una distancia entre ellas.

Aun así, este domingo ha querido mandarle un mensaje a la hija de Ortega Cano que, por segundo debate consecutivo, ha estado ausente del programa.

“Que se recupere, vuelva a la televisión lo antes posible, a este su programa”, decía con cierto aire irónico dejando caer que tal vez, entre sus planes, estaría reaparecer en otro programa. "Subrayo sus palabras", apostillaba Carlos Sobera que también desea que su vuelta a la televisión sea en este reality.

“La echamos de menos, me encantaría que estuviera aquí”, añadía Mónica Hoyos. Pero Nagore le ha dejado claro que ella no la echa de menos, pero que, si ha de volver, considera que debería hacerlo a este programa.

La carta de Gloria Camila

Todo esto, después de que Gloria Camila compartiera en redes un comunicado anunciando su retirada del foco mediático tras enfrentarse a toda la problemática de su familia una vez que ha salido de la granja.

Ha dirigido una carta a sus followers en la que en la que reflexionaba sobre las redes sociales que considera que “han traído cosas positivas, pero también creo que han desdibujado un poco la realidad en la que vivimos y muchos de nosotros, yo la primera, hemos caído en ese error”.

“Quiero en este punto de mi vida, en el que no me hallo comiendo en un restaurante, o en el que os enseño algo de publicidad o, incluso, mientras paseo a mi perro dirigirme a vosotros dado que hoy va más allá de todo eso”, continuaba.

Aseguraba que su intención era hablar de ella y de cómo se siente. “Llevo tiempo reflexionando sobre distintos aspectos que me rodean, intentando sobrellevar las situaciones que se me han ido apareciendo e intentando aparentar una imagen que no representaba mi estado real, y todo eso se ha ido acumulando en un vaso, el cual se ha terminado desbordando”, aclaraba.

Y no ha dudado en hacer referencia al reality en el que hemos podido verle los dos últimos meses. “Mi paso por el concurso ha sido un punto de inflexión para darme cuenta de muchas cosas, a veces es bueno alejarte para valorar tanto lo bueno como lo malo, en este caso me he dado cuenta de que mi vida necesita cambios y creo que haciendo esta carta empiezo con el primero y más importante, que es el hecho de aceptar el momento tan duro que estoy viviendo, no quiero culpar a nadie, pero sí pido comprensión y respeto”, exponía.

“Entiendo que al ser personaje público mi vida y lo que me rodea sea noticia tanto para bien como para mal, teniendo en cuenta que en ocasiones me he lucrado por decisión propia e incluso, pensando que así arreglaría un poco mi mundo, pero me equivocaba”, reconocía.

En manos de especialistas

No dudaba en dar detalles de su estado actual: “Después de haber intentado todo lo posible para que no me afectara ni mental ni emocionalmente y poder llegar a separar lo que es mi vida pública con mi vida personal, hoy vengo a deciros que necesito un respiro, dejando mi salud mental y emocional en manos de profesionales y así continuando mi tratamiento psicológico y esta vez bajo medicación, alejada por un tiempo del foco mediático”.

Ha dejado claro que su intención es centrarse “de lleno en mi vida personal haciendo lo que más me gusta, seguiré subiendo fotos, compartiendo un pedacito de mi vida con todos vosotros e iniciando proyectos que tengo en mente, y así has que vuelva a ser yo al 100%. Ahora me debo a mi familia y amigos y estoy segura de que poco a poco nos repondremos y todo mejorará”.

Y terminaba su carta haciendo una reivindicación de la salud mental: “Quiero añadir la importancia de la salud mental, no debemos avergonzarnos por sentirnos en un momento dado deprimidos o tristes, debemos darle visibilidad y alzar nuestra voz y que el hecho de ser personajes públicos no da el derecho a destruirnos como personas”.

No se ha quedado despedir sin dar las gracias a todos los que comparten con ella muestras de cariño y le dan vitaminas para continuar luchando.

Reacciones

Unas palabras que han recibido multitud de comentarios. “Recuerdo la de veces que me has dicho: rubia tranquila, que todo va a pasar y nunca te voy a dejar sola. Ahora te lo digo yo a ti. To infinity and beyond 🤍🤝”, le pedía su sobrina, Rocío Flores. Y no era la única del universo Mediaset que quería mandarle unas palabras