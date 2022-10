Muchas lágrimas en la conexión de Steisy y Pablo Pisa en ‘Pesadilla en El Paraíso’ tras su abandono de plató

Era imposible no emocionarse este domingo en el debate de Pesadilla en El Paraíso cuando Patricia Steisy y Pablo Pisa han llorado juntos durante su conexión. No podían ni hablar de la emoción del momento. “Esto no tendría que haber sido así, tendría que haber sido de otra forma, pero bueno, a lo hecho, pecho”, acababa diciendo Pablo.

“Lo siento cariño, te amo mucho, sabes perfectamente que vivo por ti y sabes a todo lo que me refiero. Eres el que me ha ayudado con mi enfermedad mental, el que me ha ayudado con todo, con mi futuro, con mi vida. El que me ha enseñado a quererme, todo. Has visto lo peor y sigues enamorado de mí y no sé cómo darte las gracias, se me cae la cara de vergüenza, cariño, te quiero, lo siento mucho”, decía ella entre lágrimas e incapaz de mirarle a la cara.

“Si quiere arreglar esto, yo no quiero que venga a casa, quiero que lo solucione ahí, con una tentación delante. Quiero que demuestre cómo es, quiero ver desde aquí cómo es ella, reírse con sus bromas, quiero que esté con sus compañeros. Yo sé que a ella le hace mucha ilusión estar en el concurso y no voy a ser un cabrón para que ahora salga y tenerla en casa que es de lo que tengo ganas”, acababa diciendo él mucho más calmado.

Cuando Steisy se sentaba en la granja con Lara Álvarez era consciente de que iba a enterarse de todo lo que estaba sucediendo con su chico. Se quedó muy preocupada la última gala cuando se enteró de que había abandonado el plató.

Lo que no sabía es que Pablo había decidido romper su relación. "Esto es una relación cerrada y tradicional completamente, somos bisexuales pero eso no tiene nada que ver. Está todo muy claro. Mi límite se agota y tiene que entender que en la vida los actos tienen consecuencias y le he pedido que me respete y sigue sin hacerlo", le explicaba Pablo Pisa a Carlos Sobera en su vuelta al programa. "Dani es un manipulador. Él no quiere que Patricia pare para que le dé cuatro vídeos más, porque no vale para otra mierda en televisión. Qué manipulador", decía sobre el tercero en discordia en esta historia. "No puedo obligarla a que me sea fiel, tiene que salir de ella", añadía para dejar claro que no estaba justificando el compartamiento de su chica.

Visionando

Steisy ha tenido que ver un resumen de lo que ha tenido que aguantar Pablo en este tiempo. “Me da cosa hasta pedirle perdón porque no sé si me merece”, decía. Aunque cuando Lara le preguntaba si creía que la decisión de Pablo de cortar con ella era firma, aseguraba que no, “creo que estos cuatro años son mucho más importantes que toda esa mierda que, en verdad, es tan dolorosa. Espero que no porque si no, he tirado mi vida a tomar por culo, mi futuro y mi sueño”.

Tras ver las imágenes ha cargado contra Dani G y ha dejado claro que iba a cortar esa relación. Durante su conexión, la pareja ha tenido tiempo de hablar y contarse cómo se sentían. Una conversación que comenzaba con un “perdona mi amor”, de Steisy. “Patri, no había que llegar a esto, no era necesario”, añadía Pablo Pisa que no sabía ni qué decirla. “No tengo sentimientos de amor por él, para nada. Y mi forma de ser o mi libertad, no lo sé, me ha jugado una mala pasada. No lo justifico, y si me he cargado esta relación, me voy a dar asco toda mi vida”, aseguraba ella.

“A mí, lo que más me duele de todo es que ella sabe que a mí esto me hace daño y se lo tuve que ir a recordar a la granja parece que le da igual cómo estoy sufriendo fuera. Le dije que nunca había estado en televisión en mi vida y para mí ha sido complicadísimo defenderte a ti, a mí y nuestra relación. He tenido que escuchar cómo dices que te aburres conmigo, que soy como un viejo de 80 años, que te faltan cosas en el sexo… he tenido que ver tantas cosas…”, explicaba Pablo.

Reconciliación

“Lo que te han puesto es un resumen de dos minutos, pero yo llevo aquí dos meses viendo esta mierda, mi amor. Yo nunca te haría nada parecido”, le decía a su chica que explicaba lo mucho que le quería. También aseguraba que ella, que está acostumbrada a los intercambios de pareja, lo había dejado de lado para respetar su idea tradicional de pareja.

"Las cosas no se demuestran con palabras, sino con hechos. Si me quieres a mí quiero que te quedes y que me demuestres cómo eres tú. Quédate y gana este concurso", le pedía él. "Tendría que haber sido de otra forma todo. Quiero que se quede y que sea lo que tenga que ser", añadía y ella prometía que lo iba a dar todo por ellos.

Después de mucho charlar, discutir, intercambiar formas de ver las cosas, finalmente se han reconciliado. Veremos si Steisy cambia su comportamiento con Dani G a partir de ahora o acaba cayendo en la tentación y perdiendo su relación con Pablo.