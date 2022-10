Sandra Barneda y Emma García hablan de amor y desamor tras lo sucedido en ‘La isla de las tentaciones’

Sandra Barneda y Emma García son compañeras en Mediaset y también buenas amigas. Y se notaba en la charla que han mantenido este fin de semana cuando la presentadora de La isla de las tentaciones se ha pasado por Fiesta para presentar su nueva novela, Las olas del tiempo perdido.

“De mí, la alegría de vivir. Yo creo que es una novela que habla de que a pesar de que te golpeen, la vida golpea, pero también regala y no hay que perder esa ilusión por vivir”, admitía Barneda cuando su compañera le preguntaba qué había de ella en esta historia.

También han hablado de tiempos pasados: “He tenido una infancia muy bonita, pero me he sentido muy sola por circunstancias familiares, pero no tengo un mal recuerdo. Esa soledad la he tenido que trabajar como cualquier cosa que te sucede de pequeña porque se queda dentro de ti”. Confesiones sobre una época marcada por la enfermedad de un hermano siendo ella la pequeña.

Hablando de amor

Emma no dudaba en decirle a Sandra que cada vez la ve mejor, más empática y más ella. Y le recordaba el programa del pasado miércoles en el que se derrumbó junto a Samu y no pudo evitar llorar. “Todos nos hemos roto por amor, no pasa nada”, fue la frase que pronunció para intentar consolar al joven.

“Fue un momento difícil porque entré en la casa y yo tampoco estaba en mi mejor momento y claro, siempre, cuando te rompes, cuando te rompe la vida, es verdad que rasga una parte que tiene que rasgarse que es esa parte en la que todos nos ponemos la coraza y no queremos sufrir y te das cuenta de que para vivir intensamente también hay que aceptar el sufrimiento, la tristeza y hay que atravesarla”, reflexionaba sobre ese momento en el que grabó el programa tras su reciente ruptura con Nagore Robles.

“En ese momento yo entré y me encontré con todos los chicos rotos, es que estaban todos rotos y no les podía contar nada porque es su cabeza, sus fantasmas, como estáis viendo, y tienen que vivir su viaje. Ves a un chaval que tiene muchísimo miedo que está ahí diciendo que siente el corazón partido, con sus veintipoco años y con esos años a mí me hubiera encantado que me dijeran, ‘tranqui, no pasa nada, vas a romper por amor, y te vas a volver a enamorar y te vas a recomponer y la vida es de eso y no pasa nada’”, aseguraba.

Sobre las rupturas

Emma ha querido preguntarle cómo se recupera uno de una ruptura. “Te recompones aceptando que existe la ruptura, que existe que te rompan el corazón y que forma parte de ese aprendizaje de la vida. Y transitando en la tristeza y sabiendo que después de llorar vendrá otra cosa, pero hay que llorar”, expresaba.

Una de las colaboradoras le preguntaba si había sufrido mucho por amor. “Yo te diría que a partes iguales. El amor me lo ha dado prácticamente todo y me lo sigue dando todo, y he sufrido por amor, por supuesto, mucho no lo sé. A quien no se mueve, no le pasa nunca nada. Yo soy una enamorada del amor, soy una buscadora. Hay buscadores de tesoros y para mí el mayor tesoro es el amor en la vida, es mi motor. Y voy a por él y me gusta amar a la gente, me gusta querer a la gente, y cada vez me siento mejor queriendo a la gente”, admitía.

“Hay que aceptar el que te atraviese el amor y aceptar que te atraviese el desamor, la tristeza y aceptar que amar también da mucho miedo y mucho vértigo, y no pasa nada”, aseguraba.

“A veces, las personas que parecemos más frías, quizás somos las personas que más tenemos que decir y no lo decimos en momentos que quizás nos escuchan más y lo decimos con las personas que lo necesitan más”, reflexionaba sobre su carácter y la imagen que proyecta.

Todavía nos queda mucho por ver en su programa.