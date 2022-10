¿Qué pasó con Mecano?

Hace ya más de 40 años que uno de los grupos españoles más reconocidos a nivel nacional e internacional vio la luz. Los hermanos Cano querían dar salida a sus creaciones artísticas nacidas al amparo de la movida madrileña y necesitaban una voz de mujer para ello. Fue el origen de Mecano, formación llamada a conquistar las listas de ventas de medio planeta durante más de una década hasta que todo saltó por los aires fruto de las desavenencias internas, el desgaste de los shows e incluso, por qué no decirlo, de la lucha de egos.

Porque si el trío consiguió lo que consiguió fue gracias a una unión que terminó por no durar demasiado. Y al igual que en otras historias musicales que ya hemos contado como las de El Canto del Loco, Pereza, La Oreja de Van Gogh, Dover y Nena Daconte, Extremoduro... la puerta se cerró definitivamente para no volverse a abrir.

Nacho, José María y Ana lo han dicho por activa y por pasiva. Una futura reunión de Mecano no va a suceder. Y aunque nosotros somos firmes defensores del 'nunca digas nunca' hay que entender el por qué de su final y si eso determina las posibilidades futuras de que regresen.

Así fue su llegada al estrellato y su despedida

Si algo puede decirse de Mecano es que las fechas claves de cuándo sucedió según qué cosas están muy claras. La formación fue el grupo español más importante del pop durante los años 80. Sin embargo la década de los 90 empezaba con la firme convicción en el aire de muchxs de que aquello no iba a durar. Después del disco Aidalai de 1991, sus intereses ya estaban apuntando a lugares diferentes pero el principio del fin no se vislumbraría hasta 7 años después.

Si José María Cano hiciera lo que hizo durante la celebración de los Premios Amigo 1998 en la actualidad diríamos que esa noche se hizo viral. Porque sin que lo supieran ni su manager, ni su sello, ni sus compañeros musicales anunciaba el fin de Mecano: "Voy a dejar de estar con Mecano".

El discurso, obviamente, duró mucho más que esas 7 palabras pero dudamos bastante que nadie escuchara ni un segundo más de labios del músico después de pronunciarlas. Y más después de que ese mismo año lanzaran el recopilatorio Ana, José y Nacho que les devolvía a la actualidad musical 7 años después de su último trabajo.

"La ruptura de Mecano fue un shock. Cuando salimos fuera, yo me puse a llorar. Fue como cuando se rompe una pareja, como cuando te dejan sin saber que había algún problema. Ninguno de los dos, ni Nacho ni yo, teníamos ni idea de que realmente José estaba pensando en tirar por otro lado y, claro, fue una ducha de agua fría" dijo Ana Torroja en su día.

Pero, ¿cuáles fueron los motivos reales?

¿Qué pasó con Mecano?

Que los hermanos Cano discutían, que “nunca estaban de acuerdo”, que la tensión entre ambos se masticaba… es algo que siempre se ha dicho. El propio Miguel Ángel Arenas, ‘Capi’, oficialmente el descubridor del grupo, declaró: “José María y Nacho han llegado a darse de hostias, aunque luego se quisieran muchísimo".

A ello hay que sumar lo que dijo José María Cano a El Mundo: "Sus gustos y los míos cada vez estaban más distantes. Lo que escuchaban, leían, pensaban... Lo que opinaban en las entrevistas. Fuimos pasando de distintos y complementarios a opuestos y difíciles de conciliar". Pero sobre todo el diagnóstico del síndrome de Asperger realizado

Pero, además de ‘la disparidad de gustos’, hubo algo mucho más importante para Cano. A su hijo Dani, que tenía entonces tres añitos, le acababan de diagnosticar Síndrome de Asperger: "con el diagnostico de Dani recientito en mi cabeza... lo siguiente fue mi despedida en la ceremonia de los Premios Amigo".

Lo acaba de reconfirmar Ana Torroja en este 2022 en Socialité: "Fue una etapa increíble de mi vida donde aprendí muchísimo, pero también en la que sufrí mucho. Después de ese último concierto yo he seguido cantando una de nuestras canciones, pero realmente a mí no me dio tiempo de asumir lo que estaba pasando. Y fue solo cuando el grupo se separó cuando fui consciente de lo que había ocurrido. El motivo de la separación fueron los asuntos personales de José en aquel momento, aunque sí que es verdad que como en todas las familias surgen roces" ha confesado a Socialité.