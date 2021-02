¿Qué pasó en Dover y en Nena Daconte?

La historia de la música en nuestro país estuvo durante muchos años protagonizada por grandes bandas que nos dejaron algunos de los mejores discos del panorama pop. En noviembre de 2019 intentamos poner algo de luz sobre lo que había sucedido con grupos tan importantes como El Canto del Loco, Pereza o La Oreja de Van Gogh. Algo más de un año después intentaremos hacer lo propio con Dover y Nena Daconte.

Porque como ya hemos visto de primera mano, las cosas no son siempre lo que parecen y la historia pública del fin de algunos grupos no fue como inicialmente pensábamos. Ese parece haber sido también el caso de Nena Daconte a juzgar por algunos mensajes publicados recientemente por Mai Meneses.

Si quieres saber lo que pasó en los momentos claves de estos tres grupos de la mano de sus protagonistas, prepárate para emprender un viaje al pasado de nuestra música.

Dover

El rock alternativo de Dover contagió con su ritmo la escena musical madrileña de los 90. Sí, aunque cantaban en inglés eran de Madrid. Fue gracias a un anuncio que su canción Devil Came To Me alcanzó la fama. Un pelotazo así no llegó solo sino que lo hizo de la mano de un discazo en el que había otros hits como Serenade o Loli Jackson. Historia de la música rock independiente mil veces ya contada.

Lo que no quedó tan claro (hasta años después) fueron las causas de su disolución como formación. El anuncio lo hizo su guitarrista, Amparo Llanos. La madrileña se embarcaba en New Day, un grupo que formó con el bajista, Samuel Titos, y que exploraba el sonido folk. La cantante, Cristina Llanos, no se pronunció en su momento. Como tampoco lo hizo el batería, Jesús Antúnez, que se lanzó a sus proyectos como DJ.

Un año después, en varias entrevistas Amparo explicó qué había sucedido para que Dover llegara al final de su carrera. "Les pasa a casi todos los grupos. Hubo un momento en que sentíamos Dover, creativamente, como una pequeña jaula. Estábamos siempre demasiado vigilados, sobre todo Cris y yo, que éramos las que componíamos. Todos estábamos un pelín cansados y fue Cris la que dijo que no quería seguir. Yo quería porque me gustaba mucho la música, pero entendí que tenía razón y que debía hacerlo sola" dijo a El Norte de Castilla.

"Cris estaba ya cansada, y quería dejar la música. Samuel y yo, en cambio, queríamos seguir ad infinitum, así que un día me puse a hacer canciones sin saber muy bien ni quién iba a cantarlas ni cómo iba a ser el futuro. Le pregunté a Samu si quería hacer un grupo conmigo y me dijo que sí. El principio del fin de Dover fue triste para mí; en cambio, el final fue liberador, porque ya habíamos hecho todo lo que teníamos que hacer" explicó para Información.es.

Las excesivas críticas hacia las dos mujeres del proyecto así como la percepción machista que notaban de su carrera discográfica provocaron el descontento en la última época de Dover. Quedaba claro que el ambiente en el grupo no parecía ser el propicio para seguir. Algo que también dejó claro su batería durante una entrevista para Ruta 66: "Los últimos años con Dover fueron muy complicados y desagradables en muchos aspectos. Nostalgia ninguna. La relación es inexistente desde septiembre de 2015" explicó Jesús Antúnez.

No fue una separación amistosa y Amparo lo comentó durante una entrevista con El País: "A él no le diría nada. Yo no recuerdo los últimos años de Dover como algo desagradable. Sí que fue una época, y lo he dicho muchas veces, triste y dolorosa. Era una separación que teníamos hacer, especialmente Cris y yo, que habíamos sido un tándem imbatible (...). Fueron tres años tristes, la verdad".

Nena Daconte

Si lo de Dover no fue algo cómodo, lo de Nena Daconte ha dado un giro de 180 grados tras uno de los últimos mensajes de Mai Meneses. Quizá pudiera tenerse la percepción de un dúo que conquista rápido el éxito y se desinfla tras no repetir sus hits. Ni por asomo.

En 2010, tras cinco años de éxito, Nena Daconte deja de ser un dúo y Mai Meneses decide llevar su carrera en solitario. Aunque han pasado diez años desde que la cantante tomó esta decisión hasta ahora nunca habíamos escuchado su versión de los hechos.

Sí lo hicimos un 21 de septiembre de 2010 de boca de Kim Fanlo. En un comunicado de prensa explicó que "fue Mai Meneses quien hace unos meses tomó la drástica decisión de terminar nuestra relación profesional como Nena Daconte para emprender su carrera en solitario. Una cosa sí es cierta: Nena Daconte se ha separado. El músico mostraba su "disconformidad" con que Mai Meneses "siga su carrera en solitario utilizando el nombre de Nena Daconte, el nombre del dúo".

Con la ventaja que da el tiempo, el comunicado que Mai Meneses lanzó en Facebook en noviembre de ese 2010 parecía intentar calmar los ánimos de lo que realmente había sucedido: "Se acabó la compenetración artística con la que crecimos y era evidente que nuestros caminos se habían separado. (...) Ha sido una de las decisiones más importantes que he tenido que tomar en mi vida. Démosle continuidad al proyecto, no confundamos al público. Siguen siendo las mismas historias de amor que había ido componiendo".

Sin embargo su repercusión comercial no fue la misma. Nena Daconte con Mai Meneses en solitario emprendió entonces un largo viaje que continúa hasta nuestros días en el que sigue buscando la canción que vuelva a catapultarla a lo más alto de las listas de ventas. Sin embargo a la cantante se la ve feliz y mucho más madura. Durante esta década ha sido capaz de asumir situaciones de su pasado y hablar abiertamente de ellas. Sucedió en enero de este 2021.

Con una serie de viñetas dejó entrever que desde su sello le impusieron formar el dúo con Kim Fanlo y que la relación entre ambos estaba muy lejos de ser compenetración artística como había dicho años antes. Una pareja musical en la que se sentía pequeña, en la que recibía comentarios de sus músicos en su contra y en la que la disquera le ofreció a Kim Fanlo dinero por el trabajo de Mai Meneses al seguir publicándose como Nena Daconte.

Las viñetas aparecieron en su perfil oficial de Instagram y las tenéis recopiladas en LOS40.com.