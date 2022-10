El adiós más agridulce de Álvaro Soler: “Ya es hora de despedirnos”

Debe de haber pocas sensaciones tan complejas de gestionar para un músico como el día en el que dice adiós a los escenarios. Pero no en su retirada sino en el cambio entre una etapa musical y la siguiente. Y por eso es por lo que está pasando Álvaro Soler estos días.

A través de sus redes sociales, el músico ha dejado testimonio del proceso de recogida de instrumentos y resto de equipo en sus diferentes baules y ha escenificado la despedida a esta era musical marcada por el último y más reciente lanzamiento de un álbum recopilatorio con la canción inédita Candela.

"Pues ya estaría! Como vuela el tiempo. Aún me acuerdo del momento antes de salir al primer concierto de esta gira con tantos nervios y a la vez ganas locas de tocar. Con algo de miedo porque no sabía como iba a conectar este tipo de set totalmente al desnudo! Y efectivamente… quien no arriesga no gana!" empieza explicando Alvaro Soler.

El artista reconoce esa mezcla de sentimientos agridulces para dar carpetazo a un 2022 muy bueno para él pero que ya se ha acabado, musicalmente hablando: "Todo lo que hemos aprendido y todo lo que somos ahora es gracias a que habéis confiado en la música y habéis decidido pasar un rato con nosotros 🫶🏼 Ahora con el piano en su caja, ya es hora de despedirnos. Os quiero mucho! Hasta otro año! ❤️".

En tu piel Tour fueron una serie de conciertos repartidos por toda la geografía española en los que Álvaro Soler quiso probar un nuevo formato para las canciones que marcan su discografía: "Un formato nuevo en el que desnudará cada canción y cada momento como nunca lo ha hecho hasta ahora. Buscando la improvisación de la mano de la música tal y como surge durante el proceso de composición. Lo inesperado es Magia y la Magia es alegría" decía el comunicado de prensa tras su anuncio.

Después de alcanzar los primeros puestos de las listas de ventas con temas como La Cintura, Sofía, Yo Contigo Tú Conmigo y El Mismo Sol, el intérprete lanzó recientemente Magia, su último proyecto discográfico hasta la fecha hasta que se ponga manos a la obra con sus nuevas canciones. ¡Hasta otro año!