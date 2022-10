Taylor Swift recuerda su relación con Harry Styles en 'Maroon' y 'Question...?'

Tres días después del lanzamiento de Midnights, que ha batido numerosos records en sus primeras horas en el mercado y plataformas digitales, muchos son los fans de Taylor Swift quienes se han ocupado durante las últimas horas de analizar las letras de sus canciones para intentar descifrar a qué momentos de su vida pertenecen; al fin y al cabo, la cantante anunciaba el pasado mes de agosto la llegada de este disco conceptual bajo la premisa de que nos encontraríamos con "las historias de 13 noches sin dormir desperdigadas a lo largo de su vida".

Así pues, en Midnights nos ofrece temas que hablan sobre el amor, la soledad, el cuestionamiento de las decisiones no tomadas y los trenes que se dejaron pasar, sus inseguridades y fantasías de venganza. Cuestiones que le han perseguido durante sus noches de insomnio y que, desde hace unos días, ya son nuestras.

En el plano de sus relaciones amorosas, pese a las miles de teorías que ligan sus canciones a ciertas experiencias amorosas que salieron a la luz en su momento (Joe Jonas, Taylor Lautner, John Mayer, Harry Styles, Calvin Harris, Jake Gyllenhaal o Tom Hiddleston son algunos de los nombres con los que la cantante ha mantenido una relación sentimental) Taylor Swift nunca ha confirmado que una canción en concreto se dirija a una persona en específico: utilizando sus composiciones como una suerte de diario en el que plasmar y asimilar las emociones que ha ido transitando a lo largo de su vida, son muchas las pistas y coincidencias las que pueden ayudar a situar una canción en su biografía, pero Taylor ha sabido guardarse las espaldas y mantenerse en un segundo plano. Sus labios están sellados.

Breve repaso por la relación entre Harry Styles y Taylor Swift

Lo que sí sabemos es que Taylor Swift y Harry Styles mantuvieron una breve relación amorosa en algún punto entre finales de 2012 y principios de 2013. Una de las primeras veces que pudimos verles juntos fue paseando por Central Park a principios de diciembre y, aunque las fechas varían dependiendo del medio que consultemos, parece que terminaron su relación durante el primer trimestre del año siguiente.

Cinco años separaban a Taylor Swift de Harry Styles dentro de una relación en la que los dos estaban intentando averiguar en qué punto estaban y hacia donde se dirigían. En 2017, durante una entrevista para la revista Rolling Stones, el británico comentaba sobre estas instantáneas: "cuando veo fotos de ese día pienso: las relaciones son difíciles, a cualquier edad. Y si le añades que no sabes exactamente cómo funcionan cuando tienes 18 años, tratando de navegar todo aquello no lo hacía más fácil. Quiero decir, para empezar te comportas de forma extraña. Estás en una cita con alguien que te gusta de verdad, ¿debería ser simple, no? Fue una experiencia de aprendizaje, desde luego".

De esta experiencia amorosa, caracterizada por la incertidumbre y la emoción de las primeras veces y sus idas y venidas, inspiraron, por lo menos, tres canciones dentro de 1989: Style (un nombre muy acertado que hacía referencia al apellido del entonces miembro de One Direction), Out Of The Wood y Clean. Una década después, Taylor Swift vuelve a trasladarnos a finales de 2012 para hacer memoria de lo que supuso esta relación.

Maroon

En una primera escucha, Maroon nos hace testigos de una relación acabada en la que se recuerdan los momentos de complicidad entre los dos, de bailes descalzos en Nueva York, de las manchas granate de vino sobre la ropa después de un par de copas de más, de grises y medias tintas que terminan implicando terceras personas y hacen que una relación se deteriore, de momentos de intimidad que rebotan con el eco de tu cabeza en las noches de insomnio.

i just noticed… that night Taylor was dancing with Harry Styles, in NY and she is not wearing shoes pic.twitter.com/CnxM5Prwia — 𝕄𝕪𝕝𝕒 🌻 (@hswift_) October 23, 2022

Tras la letra, una realidad. Tuiteros de todo el mundo han hecho un trabajo de investigación excelente y dado con imágenes que en su día se filtraron de Taylor Swift y Harry Styles bailando juntos en una discoteca de Nueva York. El detalle más curioso: ella estaba descalza.

for everyone hating on me for saying maroon is about harry.. taylor DID say these songs were pulled from points of her life not about how it is now.

so… “the mark they saw on my collarbone” YEAH I WILL DIE ON THIS HILL. pic.twitter.com/R0Pex54i6q — abby🧸 is proud of taylor:’) (@thisisabbytryin) October 23, 2022

Segunda coincidencia: Taylor Swift menciona en su letra "the mark they saw on my collarbone (la marca que vieron en mi clavícula)", una frase que hace referencia a un encuentro de los dos con fans en los que una fotografía revelaba un chupetón muy cerca del cuello de la cantante.

La tercera y última coincidencia: los paralelismos entre la letra de Clean y la letra de Maroon a la hora de hablar de una mancha de vino tinto en la ropa. Dentro de la primera estrofa de Clean Taylor canta: "It was months and months of back and forth, you're still all over me like a wine-stained dress I can't wear anymore (Fueron meses y meses de idas y venidas, sigues sobre mí como una mancha de vino sobre mi vestido que ya no puedo ponerme)". En Maroon, la mancha de vino desvela la verdad, no es una metáfora: "The burgundy on my t-shirt when you splashed your wine into me (la borgoña en mi camiseta cuando me tiraste el vino encima)".

Question...?

En Question...? las evidencias son más que palpables. La propia canción empieza situándonos en el tiempo sampleando una de las frases más importantes de Out Of The Woods: "I remember", un idicativo de dónde tenemos que dirigirnos, hasta dónde viajar en el tiempo.

Out Of The Woods habla directamente de una relación vivida con gran intensidad pero con muchas idas y venidas (We were built to fall apart, then fall back together), donde esta vivencia entre los dos nunca termina de definirse, por eso en su estribillo se pregunta constantemente "Are we out of the wood, yet? Are we in the clear? (¿Estamos ya fuera del bosque? ¿Hemos llegado al claro?)".

Question...? nos ofrece la historia de la misma relación que Maroon: una que termina por los malentendidos y decisiones fallidas que, sin embargo, deja a los dos en una posición en la que nunca vuelven a ser los mismos: "I don't remember who I was before, you painted all my nights a color I've searched for since (No recuerdo quién era antes de esto, pintaste todas mis noches de un color [Maroon] que he buscado desde entonces)". Una canción en la que también se menciona, como en Out Of The Woods, este momento de falta de definición en la relación: "And you're not sure and I don't know, got swept away in the grey (Tu no estás seguro y yo no lo sé, nos alejamos en los grises)".

📽️ | Video of Taylor Swift and Harry Styles talking to each other at the #GRAMMYs! [via. @RecordingAcad] pic.twitter.com/jXNx1Y7W4O — Taylor Swift Updates🧣 (@TSwiftinAsia) March 15, 2021

Diez años después Taylor reflexiona sobre lo que vivió en tan solo unos meses y que la marcó para siempre. Una relación que, a día de hoy, forma parte de la vida de los dos cantantes y nos ha dejado grandes hits en la trayectoria de ambos artistas. En la actualidad, además, los dos mantienen una bonita amistad, pues todavía están en nuestra memoria las imágenes de los Premios Grammy de 2021, donde cada uno celebraba la victoria del otro en sus respectivas categorías y podía vérseles juntos conversando como dos personas con un pasado que, cuando vuelve a la memoria, sigue dejándonos sin respiración.