Ya ha llegado el beso entre Tania y Hugo en ‘La isla de las tentanciones 5’ y ha sido de record

El debate de las tentaciones empezaba con una pregunta este lunes noche: “¿Quién se ha unido a Laura y ha sido infiel a su pareja? El 88% de la audiencia ha votado por Tania y ha acertado. Y es que se veía venir.

Desde que Hugo Paz entró como primer soltero vip en Villa Playa la conexión con Tania fue inmediata. El pobre Samu ha ido sufriendo estas hogueras viendo el acercamiento que se estaba produciendo entre ellos.

Hasta ahora habíamos visto jueguecitos peligrosos, masajes subidos de tono, regalos de todo tipo del tentador y confidencias nocturnas que hacían presagiar que no tardarían en sobrepasar los límites.

Cayó en la tentación

Y así ha sido. Ha llegado su primer beso que ha durado, nada más y nada menos, que 43 segundos. Como si quisieran batir algún record del programa.

Durante una de las fiestas de la villa, la pareja se ha aislado para hablar a solas. “Haz lo que tú sientas y haz lo que tú quieras”, le decía el gaditano a su conquista. “No te agobies, no merece la pena que te agobies, de verdad te lo digo yo. Me pongo en tu situación y sé que es muy complicado, pero no te agobies”, le pedía.

Y mientras le colocaba el pelo le dejaba algo claro: “Ya sabes que para lo que tú quieras, bueno o malo, aquí está tu cotufito”. Un apodo que ya se ha convertido en un código entre ellos que les provocaba algunas risas.

Un momento cómplice que ha continuado con lo que todo el mundo esperaba, un beso que se ha alargado y alargado hasta los 43 segundos. Cuando han logrado separarse, él le ha hecho una confesión: “Te estoy empezando a querer un poquito". Y la sonrisa de Tania lo decía todo.

Ahora, gran parte de la audiencia no podía más que pensar en Samu. Sin haber visto estas imágenes ya estaba roto, con que no queremos ni pensar cómo va a ser su reacción tras ver el beso de su chica con el soltero. “Todos nos hemos roto por amor”, fue la frase de Sandra Barneda y parece que va a tener que repetírsela una vez más.

De momento, parece que ha perdido a Tania, pero se ha ganado el favor del público que, en seguida, se ha posicionado de su lado empatizando por lo mucho que está sufriendo. Y parece que la pareja que forman Tania y Hugo no acaba de convencer.

De todas formas, este programa da muchas vueltas y todavía hay que esperar para ver qué sucede al final de esta historia.