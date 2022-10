Claudia Martínez de ‘La isla de las tentaciones’ se marca un Q&A y habla de Javi, su padre o sus compañeras

Pocos hay que entiendan la postura de Claudia Martínez respecto a su chico, Javi Redondo en La isla de las tentaciones. Tras ver las imágenes de su chico en la hoguera se enfadó porque le ve aislado y sin acercarse a las solteras.

“No quiero que me engañe, simplemente no quiero que sea una planta. Si ves las imágenes de ellas, está solo, bailando solo. En realidad, me siento mal porque me quejo de que me respete, pero es que no es eso”, le intentaba explicar a uno de los solteros.

Y es que pocos son los que entienden su comportamiento y ha recibido muchas críticas por parte de la audiencia. Tampoco ha ayudado que varios de los solteros fueran ex suyos. El caso es que ha decidido contestar algunas preguntas mientras todavía estamos viendo su programa. Más que nada por ir aclarando cosas.

¿Con qué compañera tienes más afinidad?

Soy super sincera. Al principio como que no encontraba mucho mi lugar porque veía a Sara y Paola siempre juntas, a Tania y Laura juntas, y yo como estaba un poco en medio de todo y de nada. Pero si tengo que deciros con quién hablo más a día de hoy –bueno, hablo con todas, pero si tengo que decir una-, Sara es una persona super sensible como yo, aunque, igual, no lo sabéis, pero yo soy super sensible y creo que Sara como que me entiende muchísimo. Y luego con Tania, hablo mucho, pero de otras cosas, es como más divertido todo. Con Sara es como que me abro más y con Tania es ¡viva la fiesta!

¿Cómo te ves en un año?

Me imagino feliz porque ahora mismo no estoy en un buen momento y sé que todo pasa, así que, sé que en un año voy a ser super feliz viviendo con mis redes, viviendo en Madrid, con mis amigos, amigas, con mi familia y quién sabe si con pareja o no.

¿Cómo se te ocurrió regalar a Javi unos calzoncillos con tu cara?

Otra de las preguntas más repetidas. Se acercaba San Valentín entonces todo el rato me saltaban las publicidades de ‘regalos para tu pareja para San Valentín’ y entonces abrí TikTok y vi que una chica le había regalado los calzoncillos con su cara a su novio porque se iba de despedida de soltero, me hizo gracia, me pareció un regalo gracioso, entre muchas otras cosas que le hice, hice cosas bonitas aparte de esa. Eso fue como una cosa más, de risas entre él y yo, de pareja, de gracioso, no fue para que él vaya con mi cara, por ahí, fue de broma, se los ponía para dormir y me hacía gracia.

¿Qué te hubiese gustado más: Verlo en la cama tirado o verlo pasando algún límite?

Hombre, ninguna de las dos. O estás llorando en la cama o estás faltando el respeto a tu pareja. No, yo creo que hay un punto intermedio que es relacionarte o jugar, abrirte, tentarte, sin faltarle el respeto a tu pareja. Al final estás en La isla de las tentaciones. Es obvio que en la calle no te pones a jugar a estos juegos, ni a la botella, ni a estas cosas, pero estás en un programa que trata de eso, de tentarte. Entonces, creo que se puede relacionar, jugar, disfrutar, siempre, respetando los límites y no teniendo que estar en la cama. Me parece que estamos un poco confundidos. Si juegas y te relacionas ya eres una mala persona y estás faltándole el respeto a tu pareja. No, es que vas a eso. Además, queda muchísimo programa todavía. Acabamos de empezar, van a pasar muchísimas cosas. Tiempo al tiempo, tened paciencia. Intentad también poneros en el lugar del otro antes de juzgar. Yo entiendo que sois espectadores y al final veis lo que veis, pero intentad entender, también, un poquito la historia.

¿Te enfadas porque tu novio no haga nada?

De verdad, esa es la pregunta más repetida del mundo y tenía muchísimas ganas de contestarla. Yo no me enfado porque mi pareja no me ponga los cuernos. Cada uno va a la isla porque tiene un problema en su casa y el mío no es que Javi me sea infiel, el problema es que Javi, sin mí, no sabe disfrutar. Si no estoy yo, no se ríe, no se relaciona, no se lo pasa bien. Yo simplemente me enfado porque él dijo que iba a poner de su parte y me iba a demostrar que sin mí también puede existir y cuando yo veo las imágenes en las que no lo está haciendo, a mí me molesta. Igual las formas no fueron las adecuadas, pero a mí me molestaba que él me hubiese prometido como que lo iba a intentar y ni siquiera lo intentara. Yo lo único que quiero es que Javi, cuando no está conmigo sea feliz, disfrute, se relacione con chicas, que no tenga miedo a que me falte al respeto porque tener una relación cordial o de amistad con una chica no pasa nada. Creo que no me expliqué bien.

¿A tu padre no le ha caído nunca muy bien Javi o es que en el debate se hace el duro?

Mi padre siempre ha respetado mis opiniones, mis parejas, mis decisiones, pero es verdad que él tiene su propia opinión y además tiene muchísima personalidad y no se calla y se refleja en sus comentarios en el debate. Al final, él ha vivido algo en casa que igual vosotros no lo podéis ver porque al final se ve lo que sale en televisión y lo que hemos vivido ahí, pero tenéis que entender que hubo muchas otras cosas.

Pues eso, habrá que ver cómo sigue la historia.