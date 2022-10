Pablo Pisa perdonó a Steisy y lo agradece compartiendo habitación con Dani G. en ‘Pesadilla en El Paraíso’

Víctor Janeiro o Patricia Steisy. Ambos peleaban por el bastón de capataz en la última prueba de Pesadilla en El Paraíso y, finalmente, se lo llevó ella que estalló y acabó llorando y abrazada al torero.

“Nueva capataz de la semana. Estoy muy contenta, aunque a la vez un poco decaída, es un capataz agridulce. He pensado que o ganaba y tiraba para delante como una leona o me iba”, admitía y, finalmente, se queda con el bastón.

No ha dudado en hacer balance de este papel en la granja. “Con el mandato de Marco lo pasamos fatal porque no fue justo con todos los que habíamos trabajado y todos tuvimos los mismos privilegios a pesar de que otra gente no trabajaba y prácticamente estábamos explotados”, reivindicaba.

Y ha explicado que, en su mandato, “yo en la comida voy a premiar. Cosas como huevos y cacao se lo voy a dar a los que más trabajen porque creo que son los que más cansados están y los que más lo necesitan”.

Polémica decisión

Como recién nombrada capataza le tocaba tomar decisiones. Primero, tenía que informar si iba a compartir su cómodo cuarto. “Sí lo voy a compartir. Creo que voy a cometer una locura porque como estoy chalada y yo ya no sé ni lo que hago, pero voy a compartir la habitación con Dani”, informaba.

“Me parece genial, yo creo que cuando no tienes nada que esconder, tienes que seguir haciendo lo que estás seguro que haciendo. De aquí al final demostraremos que se puede estar con una persona, se puede tener sexo, te puedes enamorar, pero también puedes ser amigo y eso al final lo conseguiremos”, intervenía Dani.

También le ha elegido a él para enfrentarse en la prueba de inmunidad. Lo hará con Omar Sánchez, sus dos intocables en la granja.

El perdón de Pablo

Lo que no sabemos todavía es cómo ha reaccionado Pablo Pisa a esta decisión. Lo que sí sabemos es que, pese a que estaba decidido a romper toda relación con su novia, después de la conexión que tuvieron en el debate, decidió perdonarla y esperarla en casa.

En redes sociales ha explicado que entiende que haya gente que no comprenda su decisión, pero que él es libre para darle a su chica todas las oportunidades que considere necesarias y que no está dispuesto a tirar cuatro años por la borda por los dos meses de sufrimiento que lleva viendo el comportamiento tan irrespetuoso de Steisy.

Habrá que ver si logra superar la tentación de compartir una cama tan cómoda con su amigo.