‘En el nombre de Rocío’: Rocío Carrasco se derrumba ante el comportamiento de José María Franco

José María Franco es uno de los empleados del hogar más televisivos. Fue el chófer de Rocío Jurado y durante muchos años se posicionó mediáticamente a favor de Antonio David Flores. Era uno de los invitados en, En el nombre de Rocío, y aunque Rocío Carrasco se había preparado para recibirle, no ha podido evitar emocionarse y derrumbarse antes de encontrarse con él en plató.

Las lágrimas le dificultaban hablar, pero finalmente lo hizo. "Esto podía haber sido antes y no hubiesen pasado muchísimas cosas de las que han pasado. Yo iba que me iba a enfrentar a esto de otra manera y que me iba a poder más la ira, pero al final me he dado cuenta de que no", reconocía.

“Tengo que decir que, antes de la reunión, le hemos dicho, ‘esta noche tienes que estar tranquilísima porque lo que va a pasar esta noche, el reencuentro con este hombre, para ti es muy duro’. No sé cómo va a ser, pero tu elección ahora podría haber sido o bien de ‘me importa una mierda’ o, la segunda, el derrumbe y yo creo, Rocío, que la gente entiende perfectamente que el derrumbe todavía te hace más fuerte ante la presencia de José María Franco porque es enfrentarte en vivo y en directo a una injusticia que ha durado muchísimos años”, le decía Jorge Javier Vázquez.

"Yo he tenido conocimiento desde hace algunos meses de ese cambio de opinión de él y me he enfrentado a eso bien, pero el hecho de verlo me lleva a un montón de cosas horrorosas. Me he dado cuenta de que a lo mejor soy menos fuerte de lo que pensaba", admitía.

“Recuerda, Rocío, que, a estas alturas, este no es el lloro de la derrota, es el lloro y la emoción de la victoria, que es bien distinto”, le decía el presentador antes de dar paso a José María Franco.

Reencuentro

Llegaba el final del programa cuando llegó el ansiado perdón. "Yo, Rocío, te lo digo de corazón, siento haber sido tan mala persona contigo. El tío este es un embaucador y siempre venía llorando a casa. Mi mujer y yo hemos caído como idiotas. Lo siento mucho, la verdad. Para lo que me necesites, aquí estoy", decía Franco.

Y Rocío reconocía su valor de recapacitar y reconocer su error de manera pública. Un testigo más que se cambia de bando.

Antes de este reencuentro, Jorge Javier se enfrentaba a él a solas. Franco también se derrumbaba. Ha reconocido tener mala conciencia y haber sido manipulado por Antonio David y ha dejado claro que no ha cobrado un solo euro por su presencia en el programa.

"Me arrepiento de lo que he hecho. Fui Manipulado por él. Quiero pedir disculpas porque le he hecho bastante daño”, decía antes de entrar en plató.

Un nuevo capítulo.