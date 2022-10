5 datos para conocer a Delaporte

Delaporte se ha consagrado como uno de los dúos más electrizantes en la música electrónica en los últimos tiempos. Sus integrantes Sandra Delaporte y Sergio Salvi comenzaron conquistando al público con sus primeras covers subidas, como otros artistas, en la plataforma de Youtube. Pronto pudieron empezar a trabajar en su portfolio musical,que rápidamente logró conquistar al público con su propuesta alternativa en el mundo electrónico.

Pese a que sus inicios estuvieron marcados por haber naufragado entre diferentes estilos, entre los que acabe destacar el tulsa, que recibe influencias de rockabilly, blues, country y rock n´roll, pronto encontraron el género con el que terminaron de sellar su personalidad musical. Bajo un estilo que podría catalogarse como eléctrico publicaron sus primeras canciones.

Desde entonces, su proyecto no ha parado de crecer ya que han lanzado varios sencillos y álbumes entre los que caben destacar el de Abril, que se publicó el pasado 2021 y el de Titanas, que revolucionó la escenografía por su fuerte reivindicación de la figura femenina dentro de la industria.

Si a estas alturas todavía no conoces nada sobre su trabajo, aquí te brindamos 7 datos que desconocías sobre el dueto musical Delaporte:

1. Es un dueto

Pese a que su nombre artístico podría llevarte a pensar que detrás se esconde solo una persona, la realidad es que son dos: Sandra Delaporte y Sergio Salvi. Ambos artistas encontraron su punto de unión en sus ganas de innovar y descubrir nuevos sonidos dentro de la música.

2. El Jardín, su gran éxito

Este sencillo fue uno de sus grandes éxitos. Probablemente que se acabase convirtiendo en la banda sonora del programa de Fama a bailar, que tanto revolucionó la televisión, les ayudó a darse conocer y a alcanzar gran propularidad.

3. Canciones en castellano y en inglés

Muchas de sus canciones no son solo son en su lengua materna, el castellano, sino que también introducen la lengua inglesa, destacando canciones como Clap Clap, I´m not that girl y Juice, entre otras. Sin embargo, esto no ha sido algo novedoso, ya que en sus inicios, concretamente, en el lanzamiento de su primer EP One ya trabajan con estos dos idiomas.

4. Conquistaron a dos mundos

Pese a que han recorrido varias ciudades españolas, este dúo también se ha animado a probar suerte en Italia, donde han conseguido formar también su propio club de fans.

5. Colaboraciones con otros artistas

Delaporte ha trabajado con grandes artistas como Amaral o John Grvy, por citar solo algunos. Aunque uno de sus últimos lanzamientos musicales está basado únicamente en colaboraciones con otros artistas. Se trata de Las Montañas y en él hemos podido disfrutar de colaboraciones con con el mismísimo Arkano, que destaca por su freestyle; la mágica voz de Ximena Sariñana y el poderío de Ginebras.

6. Participación en festivales

El dueto más electrizante del momento ha participado en varios festivales en los últimos años. Algunos de los más reseñables son Noches del Botánico, Paraíso o MadTown Days.

7. Inicios marcados por el lírico

Sandra Delaporte, la vocalista, siempre ha tenido muy clara su vocación por la música. Sin embargo, lo que no había tenido tan claro era su predilección por la música electrónica, ya que sus primeros shows estuvieron marcados por el lírico. Aunque pronto descubrió las posibilidades que ofrecía este nuevo estilo.