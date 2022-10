Un avión de papel ha provocado las lágrimas de Paula Echevarría en ‘Got Talent’

Hacer un avión de papel. Aparentemente podría considerarse una tomadura de pelo si estamos hablando de hacer eso en una actuación de Got Talent. Pero hay que poner las cosas en contexto para entenderlas.

Sara ha llegado al programa con un objetivo muy claro: "Vengo a hacer algo que para vosotros es muy fácil, pero para mí es bastante complicado, y así demostrar que los imposibles solo existen en la cabeza de uno".

Sentada delante de una mesa se ha puesto a hacer el avión de papel, uno de esos que todos hemos aprendido a hacer de niños. La diferencia es que ella no tiene ni manos ni pies, lleva prótesis.

Una historia de superación

Mientras ella hacía su proeza, había un audio de fondo en el que la escuchábamos a ella narrando su historia. "Con 18 años todos nos creemos invencibles, pero el futuro con el que soñamos no existe. En verano de 2018 una bacteria llamada meningitis meningocócica me cambio la vida. Estuve en un coma inducido durante 10 días y a mis padres les llegaron a decir que se tenían que despedir de mí. Pero cómo veis eso no pasó, porque creer que era invencible me hizo sacarle un corte de mangas a la muerte", escuchábamos decir mientras hacía una peineta ilustrativa.

"A las semanas de amputarme pensé que por qué a mí. Que qué mal había hecho para merecer esto. Mi padre llegó a decirme que si tiraba la toalla 500 veces él estaría para recogerla 501. Para la familia Almagro Vallejo, la palabra rendirse no es ninguna opción. Desde pequeña me han considerado cabezona, competitiva, luchadora y perfeccionista y gracias a ello he conseguido llegar hasta aquí. Al final el cuerpo es solo un atributo, unos son altos, otros bajos, y yo, no tengo manos ni pies, pero lo importante es tener un buen corazón", continuaba su relato. Y ella, seguía haciendo el avión.

“Actualmente estoy estudiando cuarto de derecho por la universidad de Málaga, soy deportista de alto nivel. Hago surf adaptado y soy la campeona de España y subcampeona del mundo 2021 de mi categoría. En cuanto a mis metas de futuro, terminar la carrera de Derecho, dar charlas para transmitir que quien no puede es porque no quiere y, por último, participar en los juegos paralímpicos 2028 en surf adaptado, porque si algo he aprendido es que, con cabeza y corazón, no existen los límites”, terminaba el relato y con él, el avión de papel.

Las reacciones

El público derramaba lágrimas y aseguraba tener la piel de gallina. “A mí me parece impresionante todo lo que cuentas, cómo lo cuentas. Creo que eres un gran ejemplo y sí es verdad que a mí me gustaría recalcar la importancia, también, de la gente que te rodea. Creo que es también fundamental el cariño, la suerte que hay que tener para tener a tu familia, tus amigos, ahí, día tras día. Yo no te conocía, pero, de verdad, agradezco que estés aquí”, decía Edurne mientras el padre de Sara tenía que sacar un pañuelo tras emocionarse con sus palabras.

Y no era el único, Paula Echevarría también derramaba lágrimas, incapaz de hablar. Y es que, aunque Got Talent lo ha demostrado muchas veces, el talento puede ser hacer cosas sencillas que tocan la fibra sensible porque transmiten lo mejor del ser humano, que es mucho.

Cuando lograba hablar, le daba la enhorabuena, "tienes un valor increíble, tú y tus padres, enhorabuena de verdad". "Mira Sara, yo llevo cuatro años en Got Talent, para mí es el mejor programa de tele porque tiene sitio para historias como la tuya y tú haces que sea más que un programa de televisión", añadía Dani Martínez.

"A mí me has hecho reflexionar sobre el valor de la dificultad. Has venido diciendo que ibas a hacer algo que para nosotros es muy fácil y para ti no lo es. Y es verdad que la dificultad es un valor subjetivo y nos olvidamos de eso muchas veces y, sobre todo, cuando estaos aquí viendo cosas continuamente muy difíciles de hacer y ese es el primer aprendizaje que me llevo de ti. El segundo, es lo que has dicho de cabeza y corazón. Yo te añado una tercera que has demostrado aquí esta noche, que es el coraje. El fracaso es una decisión. Tú has decidido triunfar en la vida. Para mí es un sí", compartía Risto Mejide.

Una lección de vida más que nos hace replantearnos muchas cosas.