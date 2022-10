Britney Spears critica a Selena Gómez y BlackPink y el fandom se le echa encima

Britney Spears ha pasado mucho tiempo luchando por conseguir liberarse de la tutela de su padre asegurando que su salud mental estaba bien. Lo consiguió, pero vistas sus últimas publicaciones, algunos empiezan a dudarlo.

Hace poco hizo un comentario que no gustó a muchos. Hablando de Christina Aguilera aseguró que “descubrí que solo había una forma de lucir delgado: pasar el rato con gente gorda". Hacía referencia a los bailarines de la que fuera su rival en los años 90 por el supuesto sobre peso que lucían. Luego tuvo que pedir disculpas.

Fue ante estos comentarios cuando su amiga Selena Gomez decidió dejar de seguirla en Instagram. Y parece que no le ha sentado muy bien y ha querido contestar con un mensaje en el que no la mencionan, pero que todo el mundo ha entendido que iba dirigido hacia ella y su discurso en los American Music Awards de 2016, época de su colaboración con BlackPink en Ice cream.

Arremetiendo contra Selena

"¿No te encanta el descaro de las mujeres que se mantienen firmes recibiendo premios y hablan sobre sus creencias acerca de no mostrar sus cuerpos en Instagram? Dicen 'Esto NO es algo que yo haría’, pero esas mujeres son las mismas que obtienen videos con un presupuesto de 4 millones de dólares sobre chupar y lamer helado casero!!!!", escribía Britney.

“¡Estas otras chicas no tienen más que hermosos cuerpos! ¿A quién le importa si alardean? ELLOS DEBERÍAN!!! Entonces, la próxima vez que vea a alguien con un video de gran presupuesto chupando piruletas, pero dando discursos justos avergonzando a otras mujeres por exponer sus cuerpos, me gustaría decirles a esas personas que no sean hipócritas mientras chupan su piruleta con un ENORME presupuesto... ¿por qué te opondrías firmemente a que las chicas reciban atención COMO TÚ y no tengan absolutamente nada????", terminaba.

El ilustrador de moda, Hayden Williams, ponía el acento en el mensaje más que en la crítica a Selena. “Esto también se puede aplicar a algunos de los hombres homosexuales que he visto juzgar duramente a Britney mostrando su cuerpo, pero son los mismos que publican desnudos en todas las redes sociales. Haz que tenga sentido…”, escribía.

El fandom enfurecido

Pero el fandom de Selena lo ha tomado como una ofensa y el de BlackPink también y han arremetido contra Britney que poco después optaba por editar su publicación y borrar el texto que había escrito.

Su siguiente publicación era ella bailando al ritmo de S.O.S. de Indila. “Lo sé!!! Lo entiendo!!! Un baile de una nueva canción 🎵!!! Esta es una nueva edición y quería publicar porque … bueno, me gusta 🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️🙈🙈🙈 !!! Es raro siempre vuelvo a esta canción 🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️!!! Siento algo con esta canción… mucha gente dice que una señal de locura es hacer lo mismo una y otra vez 🙄!!! Pero conocí a un rabino que una vez me dijo que la repetición y la constancia siempre han sido ORACIÓN!!!”, escribía al lado.

Y muchos de sus seguidores le pedían que parara.