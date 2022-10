Selena Gomez y Hailey Bieber: una foto, un ex y una historia de ficción

Una foto vale más que mil palabras. Sobre todo, cuando pasa directamente a los anales de la historia pop. El beso de Britney Spears y Madonna o el abrazo de Taylor Swift y Katy Perry en You Need to Calm Down han dado la vuelta al mundo, terminando con años de rumores de enemistad. Y es que si hay algo que nos guste más como espectadores que un beef es una reconciliación (aunque ni si quiera haya habido pelea de por medio).

Este domingo, 16 de octubre, pasará a la historia como el día en que Selena Gomez y Hailey Baldwin (Bieber desde que pasó por el altar en 2019) pusieron fin a años de rumores de enemistad. El Tratado de Utretch del pop, como ya lo han bautizado en Twitter. Lo hicieron como se tiene que hacer en Hollywood: con varias fotos, en una gala rodeada de personalidades y haciéndose virales. La actriz y la modelo coincidieron en la Gala del Museo de la Academia 2022 en Los Ángeles y, lejos de ignorase mutuamente, decidieron regalarle al mundo una de las fotos más esperadas de la década. De este modo, Selena Gomez y Hailey Baldwin ponían punto final a años de rumores de enfrentamiento.

Más allá de Jelena

El supuesto enfrentamiento entre Baldwin y Gomez se debe, como en cualquier telenovela, a un hombre. En este caso se trata de Justin Bieber (marido desde 2018 de la primera y ex pareja de la segunda). Selena Gomez y Justin Bieber tuvieron una relación intermitente de 2011 a 2017, siendo una de los noviazgos más mediáticos de todo Hollywood. Eran jóvenes, guapos, exitosos y millones de personas habían sido testigos de su amor. Pero, aunque las estrellas parezcan tener vidas de cuento, sus relaciones también tienen un final. Y, en este caso, estaba escrito desde hacía tiempo. De este modo, el canadiense y la estadounidense decidieron separarse.

¿Las razones? Podemos escucharlas en Lose You To Love Me de Selena Gomez: la balada que lanzó en 2019 y con la que consiguió su primer número 1 en Billboard. Un dato importante es que en ninguna de las canciones de Rare (álbum donde se incluye este tema) hay referencias a terceras personas.

Hailey Baldwin, por su parte, ha dejado claro en varias ocasiones que nunca se interpuso en una relación. La modelo quiso hablar abiertamente del tema el pasado mes de septiembre en el podcas Call Her Daddy: “Cuando él y yo empezamos a acostarnos, él no estaba saliendo con nadie- Nunca, en ningún momento”. Además, Hailey quiso dejar claro que entre ella y Selena no había “ningún tipo de drama personal”.

La modelo también habló sobre todo el odio que había recibido durante estos cuatro años. Y es que muchos de los fans de ambos artistas piensan que fue el detonante de la ruptura definitiva de Jelena. Pero, quizá, la modelo fue la salvación de los dos artistas. Y es que, tal y como habíamos visto durante años, no paraban de tener idas y venidas que no iban a ninguna parte.

Y punto en boca

De hecho, durante su adolescencia, Hailey Baldwin fue muy fan de Selena Gomez. Incluso hay imágenes que demuestran el amor que sentía la modelo por la actriz de Solo Asesinatos en el edificio. Más de una década después, las dos artistas posan, demostrando que solo ellas son dueñas de su propia narrativa. Y es que, aunque durante años los medios las hayan enfrentado, Selena y Hailey han querido marcarse su propio plot twist y regalarnos el capítulo final de este culebrón.

Durante los últimos años, tanto Justin Bieber como Selena han hablado sin tapujos sobre su relación. El primero salió a la defensa de su mujer en 2019 en Instagram. Justin pidió a sus seguidores que dejaran de insultar a Hailey: “Esta es una contestación a todos esos enfermos inmaduros que le enviáis a Hailey mensajes hirientes tipo ‘Volverá con Selena’, o ‘Selena es mejor para él’. No tenéis ni idea de mi vida ni de lo que es bueno para mí. Hailey es mi mujer”. Además, en ese mismo mensaje aseguró que le tenía mucho cariño a Selena, pero que él amaba a su mujer.

Por su parte, Selena pedir respeto para Justin y Hailey. Lo hizo a través de TikTok, asegurando que muchas personas habían tratado fatal a la modelo: “No es justo y nadie debería ser tratado de esa manera”.

Ahora, por fin, Selena y Hailey terminan con esta historia escrita por los medios de comunicación, demostrando que ellas son las protagonistas y dueñas de esta narrativa. Una forma de pedirle al mundo que dejen de enfrentar a las mujeres. Porque salir con tu ex no te hace ser tu enemiga. Incluso puede que haya sido tu mejor aliada. Look at her now a Selena para comprobarlo.