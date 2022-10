Calvin Harris, Taylor Swift y Tom Hiddleston: la historia del triángulo amoroso detrás de 'High Infidelity'

Tras la incursión de Taylor Swift en el género alternativo con los lanzamientos de Folklore y Evermore en el año 2020, la llegada de Midnights ha supuesto el regreso de la cantante al pop por la puerta grande, pero también al uso de sus composiciones como una forma de plasmar sus vivencias y experiencias a lo largo de su vida.

Ella misma nos lo hacía saber en redes sociales cuando publicó la portada de su nuevo trabajo: "Midnights recorrere las historias de 13 noches sin dormir desperdigadas a lo largo de mi vida". Al mismo tiempo, durante la entrevista que realizó en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon confesaba "Es mi primer álbum directamente autobiográfico en un tiempo", dado que en sus dos trabajos anteriores había partido de la tradición y el folklore para crear historias y personajes que se alejaban de su realidad.

En este sentido, han sido muchos los fans que han intentado descubrir, a través de las diferentes pistas dejadas entre las letras de sus canciones y con los sonidos de los nuevos temas, a qué épocas de la vida de la artista pertenece cada canción, con el objetivo de averiguar a qué está haciendo referencia.

Y es que, pese a que se han conocido diferentes relaciones de la cantante a lo largo de 16 años de carrera dentro de la industria musical, ella misma siempre se ha guardado las espaldas y nunca ha confirmado que una canción en concreto vaya para alguien en específico. Las claves están delante de nuestras narices para quienes las quieran investigar, pero sus labios están sellados.

Previamente habíamos analizado los detalles de Maroon y Question...? y su nexo con la relación que mantuvo con Harry Styles a finales del 2012 y, sin embargo, Taylor Swift en los bonus tracks de la edición deluxe de Midnights (3am Edition), repasa otro momento de su vida que la sitúa durante la primera mitad del 2016, cuando rompía su relación con Calvin Harris y salían a la luz las primeras imágenes que la relacionaban con el actor Tom Hiddleston.

Breve repaso por la relación entre Calvin Harris y Taylor Swift

El DJ británico y la estadounidense coinciden por primera vez a principios del 2015 en los Elle Style Awards, volviendo a verse al día siguiente y siendo fotografiados en los BRIT Awards, los premios más importantes de la industia musical en Reino Unido. Desde este momento, todo pasa con mucha rapidez: los meses siguientes se les fotografía haciendo la compra juntos y entrando y saliendo en numerosas ocasiones del apartamento de Taylor Swift en Nueva York, y en las semanas posteriores la pareja se deja ver junta en diferentes eventos, entregas de premios y publicaciones en redes sociales.

Taylor Swift, que en ese momento ya había sido criticada por la prensa rosa y los tabloides de haber desarrollado "una monogamia en serie", se encontraba en esos momentos en su relación más larga hasta la fecha, una relación que se alargaría durante un año y dos meses a los que pondrían fin conjuntamente el 2 de junio de 2016, con diferentes tuits y publicaciones en los que confirmaban su ruptura tras varias semanas de rumores de separación, profesándose respeto y admiración mutua.

Calvin Harris - This Is What You Came For (Official Video) ft. Rihanna

Tan solo un mes y tres días antes de este anuncio, el 29 de abril de 2019, Calvin Harris y Rihanna lanzaban su colaboración This Is What You Came For, una canción con un gran éxito comercial (que ya supera en Spotify los 1300 millones de reproducciones) donde Taylor Swift firma su composición bajo el pseudónimo de Nils Sjöberg, que una vez terminada la relación con el DJ y productor reclamaría.

El 15 de junio de 2016 aparecen las primeras imágenes de Taylor Swift besándose con el actor Tom Hiddleston; acto seguido, Calvin Harris borra todas las fotos en redes sociales junto a la que había sido su pareja y se acaba el respeto y la admiración. Taylor Swift, por su parte, hace lo mismo y comienza a planear la sombra de la infidelidad sobre su figura (el 2 de mayo de ese año se celebró la MET Gala y ya se filtraron imágenes de la cantante y el actor bailando juntos en el evento).

High Infidelity

Con este contexto llegamos a High Infidelity 6 años después, donde Taylor Swift reflexiona sobre el final de una relación en la que ha existido una infidelidad, no tanto como acto en sí misma sino de pensamiento, conocer a otra persona que te hace ilusionarte de nuevo, que te atrapa en su mirada estrellada: "You know there's many different ways that you can kill the one you love. The slowest way is never loving them enough (Sabes que hay muchas maneras en las que puedes matar a quien amas. El camino más lento es nunca amarles lo suficiente)".

"¿Realmente quieres saber dónde estaba el 29 de abril? Realmente quieres saber cómo me devolvió a la vida?" canta también la cantante, no haciendo referencia a Tom Hiddleston sino a la noche en la que conocio a su actual pareja, Joe Alwyn, durante el cumpleaños de Gigi Hadid. Una fecha muy importante para Calvin Harris, que estrenaba su esperada colaboración con la de Barbados, donde Taylor Swift brillaba por su ausencia.

Sin embargo, durante esta noche Taylor Swift y Joe Alwyn únicamente se conocen, pero la cantante sí hace referencia al baile con Tom Hiddleston durante la MET Gala cuando canta "I bent the truth too far tonight, I was dancing around, dancing around it (Doblé la verdad demasiado esta noche, estaba bailando, estaba bailando)". Unos versos que no hacen solo referencia al hecho de bailar, sino que forman parte de un juego de palabras: en inglés la frase "dance around the truth" hace referencia a mentir, engañar, ser infiel, el tema principal sobre el que gira la canción.

Getaway Car

De esta manera, coindiden en el tiempo el final su relación con Calvin Harris, el primer encuentro con Joe Alwyn [una infidelidad emocional] y el comienzo de su relación con Tom Hiddleston que no duraría más que unas semanas. Un noviazgo breve al que ya hacía referencia en Reputation con Getaway Car, donde narra una relación que está condenada al fracaso por la forma en la que ambos se conocieron y sucedieron las cosas, por verse en vueltos en un triángulo amoroso donde más que una historia de amor, estaban siendo protagonistas de un auténtico circo (But with three of us, honey, it's a sideshow... And a circus ain't a love story, and now we're both sorry).

"Nothing good starts in a getaway car (Nada bueno puede empezar en un coche de huída)". Utilizando el imaginario de los criminales, los robos y las persecuciones, Taylor habla del coche de huída como metáfora del inicio de una pseudorelación que le ayudó a salir de una noviazgo no deseado, destinada a durar muy poco en el tiempo porque los traidores nunca pueden tener un final feliz: "Cause us traitor never win".