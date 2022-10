El percance de Cristina Pedroche que la ha dejado con el culo al aire (literalmente)

¡Cristina Pedroche lo ha vuelto a hacer! La colaboradora televisiva se ha convertido en una influencer más en las redes sociales y nos ha dejado claro que no hay nada que se le resista. A través de su perfil de Instagram comparte con sus más de tres millones de seguidores todo tipo de imágenes: de sus viajes, de su día a día en el trabajo, de los distintos platos gastronómicos que prueba y también su dura rutina de ejercicios con las que consigue ese cuerpazo.

Ahora que ya tenemos un pie en noviembre, Cristina ya tiene su mente pensando en el 31 de diciembre. Un día que se ha vuelto de lo más importante para ella por dar el inicio del año rodeada de miles de personas en la Puerta del Sol, y es que, sin duda, se ha convertido en todo un clásico navideño. Haga lo que haga, diga lo que diga e incluso, se ponga lo que se ponga, siempre da de que hablar. Para bien y para mal.

Para muchos una noche más, pero para la colaboradora de Zapeando es su noche. Desde hace varias semanas, se encuentra volcada al cien por cien en su look para dar las campanadas, algo que, aunque parezca fácil, ella siempre busca cómo llamar la atención.

Hace unos días, comentaba en su programa que este año la cosa no va tan bien como le gustaría. Cristina, con total honestidad, confesaba que, el nivel se ha puesto tan alto que muchos diseñadores se echan para atrás.

No obstante, esto no le impide empezar a cuidarse más aún y sacar un hueco en su apretada agenda para acudir a su centro estético de confianza. Allí se ha unido a la nueva tendencia de hacer uso de la maderoterapia y lo ha hecho en sus glúteos. Un tratamiento del que desvelaba que notaba mucho los resultados.

Su último percance

No sabemos si es su rutina de ejercicios con la que se ha pasado haciendo sentadillas o que tanta maderoterapia ha dado sus frutos, pero lo cierto es que este jueves, Cristina Pedroche se estaba vistiendo y sufría un percance que le hacía llorar de la risa.

Tan natural como siempre, no ha tenido vergüenza para coger su móvil y grabar lo sucedido. Al ritmo de "oh no, oh no", la mujer del reconocido chef, Dabiz Diverxo, ha mostrado cómo ha reventado los pantalones.

Cristina Pedroche muestra el percance que ha tenido / Instagram @cristipedroche

"#PedrocheEstallaPantalones", escribía junto a un vídeo en el que se veía sus culo al aire con un mini tanga. Posteriormente, mostraba el agujero que le había hecho. Una situación que la colaboradora ha preferido tomarsela con humor.

Sigue las tendencias

Además de mostrarnos este contratiempo, la Pedroche nos ha enseñado que es una fiel seguidora de las últimas tendencias. Como ya adelantábamos hace unos días, un imprescindible este otoño en tu armario serán los pantalones de cuero y ella ya tiene unos, ¡y con brilli brilli en los laterales!