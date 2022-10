Shakira comparte una emotiva imagen del “amor verdadero”

Shakira está viviendo un momento profesional increíble tras lanzar su último tema: Monotonía. Una canción junto a Ozuna que desde que vio la luz no ha dejado de sonar en todas partes. Teníamos ganas de escuchar su música y no hay más que ver el éxito que ha tenido entre el público. Junto a estos versos que son un reflejo de su vida personal, nos encontramos un videoclip con el que se nos ponen los pelos de punta.

De hecho, han sido muchos artistas los que han aplaudido su letra y han considerado que es todo un hit. No hay más que ver cómo se ha posicionado en el mejor debut de una canción en YouTube en 2022, rozando los casi 65 millones de reproducciones.

Sin embargo, a su delicada situación sentimental, se suman los problemas de salud de su padre. Era el pasado mes de mayo cuando se producía el primer ingreso de William Mebarak. En esos momentos se difundía una imagen de la artista en una ambulancia y, para no dar pie a especulaciones, aclaró que su padre había sufrido una fuerte caída.

Tras ello, hemos visto a la de Barranquilla muy volcada en su recuperación. A través de un tierno vídeo mostraba este verano cómo estaba evolucionado favorablemente su padre. Sin embargo, apenas hace unos días, sufría una recaída.

A sus 91 años el padre de la colombiana ha tenido que ser ingresado de nuevo y no estaría atravesando por un buen momento. No obstante, no se conocen los motivos por los que ha tenido que ser hospitalizado y los familiares han pedido respeto en estos duros momentos.

El apoyo de su familia

Como ha ocurrido en cada una de las crisis de salud que ha tenido durante los últimos meses, tanto su mujer como su hija están a su lado y no lo dejan solo ni un segundo. Así lo ha demostrado una vez más la de Barranquilla en sus redes sociales.

La artista ha compartido una emotiva imagen con sus más de 77 millones de seguidores en las que aparece su madre, Nidia Ripoll, besando cariñosamente a su marido mientras le visitan en la clínica: "El verdadero amor", escribía Shakira. Tres palabras muy significativas que elegía para describir la instantánea.

La foto ha puesto de lo más sensibles a sus fans y también ha conseguido derretir a sus compañeros de profesión. Entre ellos a Alejandro Sanz quien no ha dudado en mostrar a través de corazones lo que ha sentido al ver esta bonita estampa. También ha sido la mujer de Messi, Antonela Roccuzzo, quien ha comentado con dos corazones rojos.

Prince Royce tampoco ha dejado pasar la oportunidad de manifestar que este es "el amor que todos queremos". Por otro lado, Rodolfo Soules ha aprovechado para mandarle mucho ánimo y una rápida recuperación: "Belleza de foto. Ojalá se recupere pronto".