Angy explica la razón por la que no se ha presentado al Benidorm Fest

El Benidorm Fest es el tema de actualidad entre los fanáticos de la música, y no es para menos después de conocer los nombres de los 18 participantes que veremos sobre el escenario. A pesar de los grandes artistas que acudirán, a todos nos faltan cantantes que nos gustaría haber visto triunfando y representándonos en Eurovisión.

Uno de ellos ha sido el de Angy, quien, según pensábamos, iba a presentar su solicitud al evento. Finalmente, hemos conocido por ella misma que fue así y que por diversos motivos tuvo que renunciar al festival. Para que todo el mundo lo comprenda, después de los numerosos comentarios que tuvo, ha aclarado las razones de esta decisión.

"Para sacaros de dudas”, comenzaba el mensaje que ha dejado en Twitter. “Finalmente no envié mi canción para presentarme al Benidorm Fest. Estoy centrada en el musical Godspell. Estrenamos la semana que viene en Málaga y grabando otra cosita. Creo que no es el momento…”, aceptaba, sin cerrar la puerta con llave.

“Pero, ¿quién sabe el próximo año?", aclaraba, confirmando que está centrada en otros proyectos y que no significado que no la podamos ver en otras ediciones. Muchos de sus seguidores han agradecido sus palabras y han comprendido a la perfección lo que está viviendo: “Si para ti no era el momento todo bien! Creo que es algo que se tiene que afrontar estando al 100%. Estoy deseando escuchar esa canción”, comentaba un usuario.

Los problemas de salud de Angy

Además de lo sucedido con el Benidorm Fest, en los últimos días hemos estado muy pendientes del estado de salud de la actriz y cantante. Todo esto ha surgido por la foto que subió a sus redes sociales en la cama de un hospital. Angy acudió pensando que era “apendicitis o gases” y, finalmente, la diagnosticaron una grave infección: diverticulitis.

Por esta razón, la ingresaron "para cebarme a antibióticos y que no se extienda la infección", relató en sus historias de Instagram. Sin embargo, en ningún momento perdió la sonrisa y la gracia, ya que continuaba subiendo historias de vídeos bailando.

Para suerte de todos, Angy ya está recuperada y centrada en el musical que le había llevado a la ciudad andaluza y por la que ha tenido que rechazar un puesto en el Benidorm Fest. Y a ti, ¿te habría gustado verla sobre el escenario?