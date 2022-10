Lucía Sánchez (‘La isla de las tentanciones’) ha dado a luz y no se libra de la polémica ni el día del parto

Mía ha llegado al mundo. Es la hija de Lucía Sánchez e Isaac Torres. Se conocieron en La isla de las tentaciones. Allí se convirtieron en buenos amigos. Él la apoyó cuando su por aquel entonces novio, Manuel González, le fue infiel. Mientras, se liaba con Marina.

Pero las cosas cambiaron cuando volvieron a España y aquella amistad se convirtió en un triángulo con Marina enfadada por los dos tras sentirse engañada por ellos.

Lucía e Isaac comenzaron una relación que tuvo muchos altos y bajos con la infidelidad siempre planeando sobre ellos. Y finalmente rompieron, pero después anunciaron que estaban esperando un hijo juntos.

En estos meses de embarazo, ella ha ido compartiendo todos los detalles de la evolución de su pequeña y dejaba patente la mala relación que tenía con el padre. Y parece que eso no ha cambiado ahora que la niña ha nacido.

La mamá compartía varias fotos del parto y anunciaba la noticia. “Ya os contaré todo lo que ha pasado, pero estamos las dos muy bien. Mía ha pesado 3,15 kg y mide 51cm. En esta foto estaba muy malita, pero ya ha pasado todo. Nació a las 00:45”, compartía.

“Soy un trapo, lo he pasado super mal, ya daré detalles, pero es que muero de amor”, añadía junto a la primera foto de la pequeña tapada por un emoji de corazón.

“Perdón, aquí estaba muy malita, se nota la diferencia, quiero que veáis la verdad, solo pensaba en que se fuera el dolor. Ni cara, ni pelo, ni nada, estoy super hinchada y esta es la realidad. Por cierto, lo he pasado muy mal como se puede ver en mi cara y aun así ahora no puedo descansar, ni dormir. Estoy muerta de amor mirando a la niña todo el tiempo”, ponía a lo largo de la noche.

Lucía Sánchez ha dado a luz a Mía. / @luciasar94 / Instagram

Las quejas de Isaac

Y mientras ella muere de amor con su hija en brazos, el padre se queja en redes de cómo ha ocurrido todo. “Chicos, gracias por los mensajes. Sí, Lucía está en el hospital. Gracias por decírmelo. En teoría habíamos quedado en que me tenía que llamar cuando pasara, pero es que yo no sé nada, no me ha llamado, no me ha enviado ningún mensaje ni nada, así que, gracias por decírmelo vosotros al menos. Mañana voy a pillar un tren a Cádiz a primera hora y voy a estar allí, pero vaya, que, si no llega a ser por vosotros, no me entero. Es un poco triste, la verdad”, explicaba en un vídeo que colgaba en sus stories.

Lucía e Isaac de #LaIslaDeLasTentaciones ya han sido padres de Mía #LaIslaDeLasTentaciones6



▪️'Lobo' se ha enterado de la noticia a través de sus seguidores de Instagram



Él mañana llegando a Cádiz: pic.twitter.com/LTImObNcBb — telemagazine (@telemgzn) October 27, 2022

Añadía un segundo vídeo en el que podíamos verle junto a sus padres y su hermana emocionados todos por la llegada de la pequeña y asegurando que iban a ir en seguida a verla.

Es una pena, pero esta niña llega con polémica incorporada. Esperemos que su bien, sus padres logren limar asperezas y buscar lo mejor para ella.