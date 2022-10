María Escarmiento lanza su esperada versión de 'Puedes contar conmigo'

Han pasado algo más de cuatro meses desde que el pasado 22 de junio María Escarmiento sorprendiese a los asistentes a las celebraciones del Pride de Barcelona con su versión electro-pop de Puedes contar conmigo de La oreja de Van Gogh, una canción que rápidamente fue grabada y compartida en redes sociales, generando cientos de interacciones entre sus fans que pedían la versión en estudio de este clásico contemporáneo.

Dicho y hecho. La cantante, que conoce muy bien a su público, anunciaba la fecha de lanzamiento de este single para este 28 de octubre durante su participación en el podcast de Spotify La Pija y la Quinqui. En las últimas horas, además, compartía la portada del single (que de momento no tiene videoclip) a través de su perfil de Twitter, donde desvelaba su estética metroflog (una de las primeras redes sociales para su generación) y los primeros segundos de la versión en estudio con un reels de Instagram en el que posaba enseñando su outfit dosmilero en la calle mientras comía una bolsa de patatas Ruffles.

Las primeras reacciones

Las reacciones no se han hecho esperar en redes, donde el colectivo LGTB se ha mostrado dividido entre quienes han escuchado con ansias el regreso de Rihanna después de 6 años alejada de la escena muscial con su canción Lift Me Up, comprendida dentro de la banda sonora de la película Black Panther: Wakanda Forever, y quienes han preferido escuchar todo lo que tenía que ofrecernos la madrileña que, pese a haber lanzado una versión, ha sido capaz de darle una vuelta de tuerca al tema y ofrecer ese toque electrónico y bedroom pop que ha caracterizado su carrera a lo largo de los últimos cuatro años.

ahora que todos estáis escuchando puedes contar conmigo de maría escarmiento, dadle una vuelta a su discografía que tiene bops tras bops ni una canción mala de lo mejor de OT de los últimos años — Juan Ψ (@JonSobrat) October 27, 2022

"Ahora que todos estáis escuchando puedes contar conmigo de maría escarmiento, dadle una vuelta a su discografía que tiene bops tras bops ni una canción mala de lo mejor de OT de los últimos años" escribía un tuitero. Una discografía que incluye diferentes singles, un primer disco (Sintiéndolo mucho) y un EP (Diplomática) donde ha construido un estilo propio a través del uso del autotune como seña de identidad artística, los sintetizadores y el uso de los ritmos urbanos que, mezclados con la electrónica, cada vez están más de moda dentro de la música emergente de nuestro país.

y pensar que después de que maría escarmiento sacase puedes contar conmigo la oreja de van gogh hizo su propia version — tatín noriega (@tatin_noriega) October 27, 2022

llevo escuchando "puedes contar conmigo" en bucle toda la mañana... — marta la de las frases 🎃 🏳️‍🌈 (@ladegirona) October 28, 2022

"Arriba mis gays" o "y pensar que después de que maría escarmiento sacase puedes contar conmigo la oreja de van gogh hizo su propia version" son algunas de las frases que también se han repetido en las primeras horas desde su lanzamiento y, aún sin conocer los números de su estreno, lo que verdaderamente importa es que María Escarmiento ya ha triunfado recibiendo todo el cariño de sus fans. ¡No podemos esperar a bailar esta versión!