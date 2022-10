Anitta y El Alfa se unen a Black Eyed Peas en ‘Simply The Best’: ¡Mira el vídeo!

Después de Don't You Worry feat. Shakira y David Guetta, esta vez Black Eyed Peas nos trae un nuevo adelanto de Elevation, lleno de ritmos latinos con Simply The Best, colaboración junto a Anitta y El Alfa.

En palabras de la brasileña: "Es la canción perfecta para aparecer y sacudir lo que te dio tu mamá. Es decir, es el temazo que toda diva a la que le guste bailar sobre la pista necesita cuando llega a la discoteca.

Por su parte, Will.I.Am, Taboo y Apl.de.Ap quieren que, en cuanto suene este nuevo hit, "dejemos de hacer lo que sea que estemos haciendo y que subamos el volumen de la música", para bailar y escuchar este Simply The Best que, aunque poco tiene que ver con el de Tina Turner, ha unido lo mejor de Brasil, República Dominicana y Estados Unidos.

El videoclip que lo acompaña nos invita a dar la vuelta al mundo con un solo golpe de cadera. Junto a un cuerpo de baile muy versátil, el trío estadounidense, Anitta y El Alfa nos llevan desde La Pirámide del Sol Luna, en Teotihuacán, México, hasta el Arco de Triunfo de París, Francia.

Elevation, a la vuelta de la esquina

Con el lanzamiento de este sencillo, BEP también ha dado la gran noticia que muchos fans llevan esperando: su próximo disco Elevation verá la luz el próximo 11 de noviembre.

Como ya hemos mencionado, a Simply The Best le acompañará Don't You Worry y otros tracks que, a todas luces, también serán colaboraciones con grandes nombres de la industria latinoamericana, como Anuel AA, Nicky Jam, Daddy Yankee y Ozuna (nuevamente).

"Esta es la siguiente fase para nosotros: aún más alto", han indicado con respecto al título de este nuevo proyecto.

Tracklist de 'elevation' 1. Simply The Best, feat. Anitta y El Alfa 2. Muévelo, feat. Anuel AA 3. Audios 4. Double D'z, feat. J. Rey Soul 5. Bailar Contigo, feat. Daddy Yankee 6. Geto Down, feat. Nicky Jam 7. Dance 4 U 8. Guarantee 9. Filipina Queen, feat. Bella Poarch 10. Jump 11. In The Air 12. Fire Starter 13. No one loves Me, feat. Nicole Scherzinger 14. Don't You Worry, feat. Shakira y David Guetta 15. L.O.V.E, feat. Ozuna

Y, por otro lado, aún más cerca está conocer si Black Eyed Peas se hará con uno de LOS40 Music Awards 2022, ya que el grupo está nominado en la Categoría Internacional con cuatro candidaturas: Mejor Artista o Grupo, Mejor Artista o Grupo en directo, Mejor Canción y Mejor Colaboración (ambas con Don't You Worry)