Manuel González saca a la luz el tonteo de Bea Retamal con un reguetonero en ‘Pesadilla en El Paraíso’

Bea Retamal fue una de los cuatro aspirantes que llegaron a Pesadilla en El Paraíso con el objetivo de convertirse en nuevo concursante con pleno derecho. Claro, que tenía otras intenciones. Quería fastidiarle el concurso a Dani G., el que había sido su novio hasta… no sé sabe muy bien hasta cuándo porque las fechas son distintas para cada parte de la pareja.

Pero parece que cuando hay amor, las cosas pueden dar un giro y eso ocurrió cuando Dani y Bea empezaron a acercarse de nuevo y decidieron, tras una noche de sexo, darse una segunda oportunidad. Y las cosas parece que iban viento en popa hasta que Manu González se metió por medio.

Decidió contarle a Dani que, Bea, antes de entrar en la casa había estado tonteando con un reguetonero, motivo más que suficiente para generar una crisis en la pareja recién reconciliada.

En medio de la pareja

“Yo le he cortado ahí la broma de que se deje de comerle tanto la oreja al chaval y de estar tanto encima cuando hace tres días lo quería sacar de aquí. Y que fuera, ella no ha sido una santa, que, si el chaval se ha estado restregando con Steisy aquí, ella ha estado tonteando con un cantante de reggaetón por Instagram", le confesaba a una de sus compañeras.

Algo que a su amiga Bea no le ha sentado nada bien. "Me molesta muchísimo que haya sacado ese tema, eso se habló en confianza antes del reality, me he sentido super traicionada, porque creo que lo ha hecho para hacerle daño a la relación con Dani", explicaba indignada.

“Soy una tía soltera, podría haberlo hecho y no lo hice porque lo quiero, entonces, que vengas a meter el dedo en la llaguita con algo que duele, encima, vete”, añadía.

Ha confirmado que el reguetonero existe, pero que no ha pasado nade entre ellos por un simple motivo. “El tema del reguetonero no ha pasado nada, no sé si me arrepiento, pero en ese momento sentía que quería a Dani y que me daba igual quién tuviese enfrente, lo que pudiese pasar porque al día siguiente me iba a sentir mal”, admitía.

La razón (no) oculta tras esta jugada

Detrás de esta jugada de Manuel había un objetivo y no ha dudado en compartirlo: “El otro le hace daño a mi amiga que está ahí encerrada en el cuarto y lleva todo el día ahí encerrada. Eso es lo que quería, sacarle un poquito de quicio a él. Como yo sé que, para sacarlo de quicio a él, tengo que mosquearla a ella, pues la mosqueo a ella y lo saco a él. La única manera que tenía de que él reaccionara también un poquito”.

“Te juro por mi madre que no he querido hacerte daño”, le aseguraba a su amiga Bea antes de explicarle que todo lo había hecho por Steisy que estaba sufriendo por culpa de Dani y que ella tan solo había sido un daño colateral.

Veremos cómo evoluciona esta pareja, la de Dani y Bea que parece una bomba de relojería a punto de estallar.