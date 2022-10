Marco Ferri, expulsado, se despide de 'Pesadilla en el Paraíso' con un inesperado mensaje a Lara Álvarez

Pesadilla en el Paraíso vivió, una vez más, una despedida. El programa de Telecinco pasó en la noche del miércoles por una nueva expulsión, que, en esta ocasión, fue la de Marco Ferri. El que ha sido uno de los concursantes más polémicos de esta entrega del reality show se marchó del programa tras perder la prueba final contra Daniela Requena.

El duelo dejó a ambos nomminados con porcentajes de votación bastante diferenciados a pocos minutos de darse a conocer el nombre del expulsado, hasta que finalmente Lara Álvarez anunció que quien debía abandonar el plató era...¡Marco Ferri! La audiencia así lo decidió y el italiano, antes de irse, nominó a Lucía Dominguín, siendo Dani el nominado por parte del grupo.

Al oír su nombre como el noveno expulsado de Pesadilla en el Paraíso, Ferri no quiso desaprovechar la ocasión de lanzarle un cariñoso mensaje a la presentadora con piropazo de regalo, algo de Álvarez no se esperaba para nada.

"Lara, eres más buena e increíblemente especial en el trabajo que hermosa, y eso lo dice todo. Tu humanidad y sonrisa nos dan ganas de seguir adelante y darlo todo el concurso", soltó el italiano antes de tener que abandonar el programa de Telecinco ante la sorpresa de todos.

Ante estas palabras, la periodista no pudo hacer más que agradecerle su paso por el programa y su mensaje: "Gracias a ti y a tu saber estar". El italiano también dedicó unas plabaras a su rival de nominación, Daniela: "Ha sido un honor salir contigo. Eres un amiga y te lo agradezco muchísimo".

Marco Ferri: "Ha sido bastante tormentoso"

Lo que no parecer haber sido tan sorprendente ha sido la expulsión del modelo italiano, quien, al oír su nombre, confesó lo que realmente pensaba: "Me lo esperaba. Sinceramente mi camino en este reality ha sido bastante tormentoso, más que lo de Daniela".

Pese a todo, Ferri quiso dar las gracias a quienes sí mostraron su apoyo al concursante. "Yo siento como que he terminado un ciclo. He puesto en juego muchísimo en este programa. Lo he disfrutado y he aprendido un montón de cosas nuevas. Es un programa espectacular. He conocido a gente estupenda", concluyó.

Antes de Pesadilla en el Paraíso, Marco Ferri también participó en otros realities de Mediaset, como Gran Hermano VIP en Guadalix de la Sierra, así como en Amor a prueba, un programa de la televisión chilena.