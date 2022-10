La audiencia se pronuncia sobre si Steisy es víctima de Dani en ‘Pesadilla en El Paraíso’

Para bien o para mal, Patricia Steisy se ha convertido en una de las grandes protagonistas de Pesadilla en El Paraíso. Ya desde el minuto uno llegó dejando claro que su libertad estaba por encima de todo y que, si quería ducharse completamente desnuda o cabalgar en topless, iba a hacerlo sin ningún tipo de problema.

Aunque su gran trama dentro del programa llegó gracias a Dani G. que se convirtió en su media naranja. La tensión sexual entre ambos era evidente y el único inconveniente era que ella tiene pareja. Mientras los juegos sexuales entre la parejita iban subiendo de tono, Pablo Pisa, el novio despechado, sufría en plató y se marcaba sus numeritos de novio ofendido.

El colmo fue cuando ella le pidió desde la granja que, por favor, le permitiese acostarse con Dani, que solo una cuestión de sexo, no había amor. Pablo no pudo más y abandonó el plató. Eso le valió una conexión con su novia para dejarle las cosas claras, o paraba o le perdía.

Y no parecía muy dispuesta a parar. De hecho, ganó el juego de capataz y le eligió a él para compartir cama. Con lo que no contaba es con la llegada de Bea Retamal. La ex de Dani venía dispuesta a plantarle cara, pero lejos de convertir su reencuentro en una batalla campal, se convirtió en la oportunidad única para darse una segunda oportunidad.

Ruptura

Y tras la noche de sexo entre Dani y Bea, el alejamiento de él con Steisy fue cada vez más evidente y pasaron del amor y deseo a la guerra en cuestión de poco tiempo.

Ahora, Steisy llora por las esquinas y el culpable no es otro que el que hasta hace bien poco era el objeto de su deseo, o eso piensan algunos. Otros, sin embargo, se han posicionado de parte de Dani y aseguran que este victimismo de Steisy no es más que una estrategia de una mujer celosa por esta reconciliación. Los comentarios en redes dejan evidencia de lo poco que se tragan el cuento de la novia de Pablo Pisa que debe ser el único que respira tranquilo con esta ruptura de amigos.

De momento, el primer paso será ver si Dani se salva esta semana. Muchos están deseando que él y Steisy salgan nominados para que quede claro el posicionamiento de la audiencia en lo que se ha convertido en una fuerte rivalidad. De momento, parece que de las pocas que siguen defendiendo a Steisiy es su amiga Nagore Robes y la audiencia no lo acaba de encajar bien.

¿Y tú? ¿De qué lado te posicionas?