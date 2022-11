Sech vuelve a convertirse en el rey de la fiesta con ‘Ya Casi Vienen’, su nuevo EP

Los fans de Sech están de enhorabuena. El artista panameño ha vuelto a las listas de éxitos de la mano de Ya Casi Vienen, su nuevo EP.

Producido por el propio Sech, Dímelo Flow y John El Diver, este nuevo trabajo nos trae cuatro canciones perfectas para sonar en la pista de baile y que han convertido al panameño de nuevo en el rey de la fiesta. "Ya Casi Vienen alude y les a da a los fanáticos un vistazo a todos los proyectos y musica en los que está trabajando Sech", informa su discografía.

Los temas de este proyecto siguen el estilo que Sech lleva ofreciéndonos durante todo este tiempo. Aunque están protagonizados por los sonidos del reggaeton, mantiene las letras románticas tan características de la discografía del artista. Y es que aunque el verano haya acabado, la fiesta sigue tan viva como siempre.

“Cuando me puse a pensar cuál sería la canción que quería lanzar no podía escoger una, porque me encantaron todas. Decidí que tenía que presentar estos cuatro temas a la misma vez. Con ellos les presento una nueva etapa de Sech, donde vendrá mucho más que música. Espero que la disfruten igual o más que yo”, declara el propio Sech.

Como mencionamos en líneas anteriores, este nuevo trabajo trae un repertorio de cuatro canciones perfectas para levantarnos el ánimo. De hecho, Foto En Panty anima a una chica a olvidarse de su novio, que se enfada con ella al publicar determinadas fotos en las redes. En Party De Electrónica, el artista recuerda una noche emocionante con una mujer que tiene pareja pero que prefiere pasar la noche con él.

Ya Casi Vienen llega después de En La De Ella, la colaboración de nuestro protagonista junto a Jhayco y Feid que está arrasando también en las plataformas digitales. Y es que son tres de los mayores referentes de las nuevas generaciones de artistas de la escena de la música urbana actual.

Y tú, ¿ya has escuchado Ya Casi Vienen? ¿Cuál es tu canción favorita?