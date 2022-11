The Police: 44 años de la publicación de 'Outlandos D’Amour'

Han pasado ya ni más ni menos 44 años desde que The Police publicó su primer álbum, Outlandos d'Amour, convirtiéndose en uno de los trabajos más representativos del grupo.

The Police es una banda perteneciente a la new wave británica y eso hace que en el disco encontremos una mezcla de estilos variados como punk, reggae, rock y pop. Dichas mezclas fueron algo muy representativo de esa época que se caracterizaba por tener un estilo muy propio, pero no muy bien definido. Rápidamente, el disco se convirtió en todo un éxito de ventas.

Outlandos d'Amour mezcló con valentía los géneros musicales y se arriesgó en un momento en que el punk estaba en ascenso. Pocas bandas producen un disco de esta variedad y riqueza y hacerlo en un debut es algo muy especial.

El disco fue grabado de forma intermitente en los en los estudios Surrey Sound Studios. El manager, Miles Copeland, que era además hermano de Stewart Copeland, batería de la banda, tuvo que hacer malabares para poder conseguir horas de grabación, pues solo podían grabar cuando había algún estudio vacío porque no había nadie o cuando alguien había cancelado. Aún no eran un grupo importante y así fue como pudieron grabar su álbum debut.

El presupuesto inicial con el que contaban era muy pequeño y además se lo había prestado su manager. Miles visitaba ocasionalmente el estudio para comprobar cómo iba la grabación y al principio se sintió bastante decepcionado ya que no le gustaba como estaba quedando el resultado... hasta que escuchó Roxanne. En ese momento, cambió de idea y pensó que había valido la pena prestarles el dinero. Al día siguiente, llevó la grabación a A&M Records, donde persuadió al sello discográfico para que la lanzara como single.

The Police - Roxanne

Roxanne fue compuesta por Sting inspirado en una experiencia que vivió en el otoño de 1977, cuando se encontraba paseando por París. El músico vio a unas prostitutas junto a un cartel que anunciaba una obra de teatro, en la que una de sus protagonistas se llamaba Roxanne. El cantante pensó lo que sería enamorarse de una de ellas y, bajo esta premisa, escribiría Roxanne, utilizando el nombre de la protagonista de la obra. Como curiosidad, en la introducción del tema se escucha una risa... Se registró cuando Sting tropezó en el estudio de grabación y cayó sobre el piano, dándose un golpe. Decidieron dejarla ya que le dio un toque de frescura e inocencia.

Aunque el sencillo no llegó a las listas de ventas, A&M acordó darle a la banda una segunda oportunidad con Can't Stand Losing You. En esta canción, Sting narra la terrible decisión de un joven de suicidarse porque una chica lo dejó. De hecho, la portada de este single dio mucho que hablar: aparece un joven ahorcado con una soga y eso es lo que hizo que algunos medios se negaran a reproducirla, entre ellos la BBC, que ya había mostrado anteriormente una reacción desfavorable con Roxanne, en ese caso por el tema de la prostitución.

The Police - Can't Stand Losing You

A pesar de todo, Can't Stand Losing You se convirtió en el primer sencillo del grupo en romper las listas de ventas. Cuando esto ocurrió, el sello rápidamente aprobó el lanzamiento del álbum ya terminado. Además de estos dos singles, el álbum cuenta con otros éxitos destacados de la banda británica como So Lonely, Next To You, Hole In My Life o Truth Hits Everybody. La mayoría de canciones del álbum tratan el tema del amor: el amor perdido, el amor querido, el amor buscado.... el amor en todas sus formas y a ello se debe el título de disco.

Canciones de Outlandos d'Amour

1. Next To You

2. So Lonely

3. Roxanne

4. Hole In My Life

5. Peanuts

6. Can't Stand Losing You

7. Truth Hits Everybody

8. Born In The 50's

9. Be My Girl - Sally

10. Masoko Tanga

Éxitos

Hasta el día de hoy, del álbum Outlandos d'Amour se han vendido casi nueve millones de copias por todo el mundo. Alcanzó el puesto número 6 en la lista de álbumes más venditos del Reino Unido y el número 23 en el Billboard 200. Varios sencillos del disco se convirtieron en grandes clásicos, y en 2013 la Rolling Stone colocó al disco en el número 38 en su lista de los mejores debuts de todos los tiempos.

The Police: una de las bandas con más éxito de todos los tiempos

Con más de 75 millones de discos vendidos en todo el mundo, el trío compuesto por Sting (compositor y cantante), Andy Summers y Stewart Copeland, es uno de los grupos más icónicos que surgieron de la 'nueva ola' británica de finales de la década de los 70's.

Grabando solo cinco álbumes de estudio, la banda también produjo un número extraordinario de éxitos comerciales y singles aclamados por la crítica. Su impresionante gama musical y su hábil musicalidad, junto con las astutas letras de Sting, mezclaron con éxito influencias del punk,reggae, jazz y rock consiguiendo canciones que aún resisten la prueba del tiempo hoy en día.