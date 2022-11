Lola Índigo, en 'El Hormiguero', presenta su nuevo disco y habla de su paso por Tinder: "Es aburrido"

El Hormiguero 3.0. recibió en la noche del miércoles a su nueva invitada. Tras la visita de la actriz Mina El Hammani y del veterano intçerprete José Sacristán, el programa de Antena 3 de Pablo Motos recibió denuevo con los brazos abiertos a Lola Índigo.

La joven cantante madrileña se sentó junto al presentador y a Trancas y Barrancas para hablar, entre otras muchas cosas, de su último bombazo: ¡su nuevo álbum! Así es, la extriunfita ya calentó motores desde sus redes sociales al cambiar su foto de perfil de Instagram por la de un enigmático huevo. Ya antes había publicado dos posts dando un pequeño adelanto de lo que viene.

El Dragón ya ha nacido y, conociendo a la cantante, seguro que es imparable. Como adelantó en El Hormiguero, ese es el título de su nuevo disco y el origen del nombre es de lo más exótico.

"Mi representación del dragón simboliza el futuro de lo que me quiero convertir. El disco se llama El Dragón porque cuando estuve en China un amigo me dijo que el sueño de su vida era tener unas las muy grandes para arropar a toda la gente que tiene talento", explicó Índigo al presentador.

Además del lanzamiento de lo nuevo de Lola índigo, el programa recordó que las entradas para su nueva gira saldrán a la venta a partir del 23 de noviembre y las nominaciones de la madrileña en LOS40 Music Awards 2022, donde 'la Niña' compite en las categorías de Mejor Artista, Mejor artista o grupo en directo y Mejor artista o grupo Del 40 al 1.

También contó la curiosa historia de cómo conoció a la cantante argentina María Becerra y el origen de su remix conjunto de High, así como del nacimiento de Discoteka, su último tema con el que está conquistando las listas.

Lola Índigo y su paso por Tinder y Raya

Además de presentar su nuevo álbum y sus próximos proyectos, Lola Índigo deleitó a los espectadores y a Pablo Motos con su habitual naturalidad y habló de algunso temas más personales, como su experiencia en la app para ligar de Tinder.

Fue la propia cantante quien lo reveló ante la curiosa pregunta del prsentador de El Hormiguero sobre si hacía pasar a sus citas por un test tipo SuperPop: "Sí. Yo usaba Tinder y he conocido a mucha gente interesante, pero era como Mimi, antes de Lola Índigo".

Ante esto, Motos quiso saber qué es lo que hacía cuando quedaba con las personas que conocía en la app e Índigo sorprendió a todos con su sincera respuesta: "No todas son citas amorosas, he quedado con gente en ciudades donde no conocía a nadie para ver la ciudad".

Además de Tinder, la aplicación más conocida entre la población general, la autora de La Niña de la Escuela, Toy Story o Ya no quiero ná también reconoció haber usado Raya, la que se conoce como la app de ligoteo entre los famosos. "Es aburrido, te sale gente de muy lejos", agregó.