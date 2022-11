Así suena la canción de Carlos Higes que representará a España en Eurovisión Junior 2022

¡Eurovisión Junior 2022 está a la vuelta de la esquina! El próximo 11 de diciembre se celebrará una nueva edición del Festival desde Ereván, Armenia, y en España tenemos al mejor representante de todos: Carlos Higes.

Este joven de 11 año fue el elegido por RTVE para interpretar una canción que nos catapulte al éxito en el certamen europeo. Ahora, la propia cadena pública ha mostrado un breve adelanto del tema, con videoclip incluido, que fue rodado en su Valencia natal.

Con tintes urbanos-latinos y una letra muy pegadiza, las imágenes retratan algunos de los rincones más representativos de la ciudad del artista, en la ribera del río Turia o en los alrededores de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. "El objetivo del videoclip es mostrar a Carlos pasándoselo bien, rodeado de sus amigos y disfrutando de la música", ha informado el medio. Pepo Alfaro ha sido el director del vídeo y Vicky Gómez, profesora de OT y ganadora de la primera edición de Fama a Bailar en 2008.

Según ha informado TVE, el videoclip completo de Carlos Higes se estrenará esta noche durante una pausa de Dúos increíbles, por lo que aún hay que esperar unas horas para poner título y escuchar nuestra candidatura a Eurovisión Junior 2022.

"Me encanta la canción. Me parece que le va a gustar mucho a la gente", expresó en una entrevista con La 1 de TVE durante los ensayos.

Higes se mostró así de entusiasmado en su entrevista de presentación en RTVE: "No me lo creía. Me pellizqué para ver si era real. Estoy en una burbuja". Ahora, ya solo queda que la propia cadena elija, de entre los 247 temas recibidos como propuesta, el tema con el que Carlos Higes representará a España en el certamen europeo.

Benidorm Fest 2023

Esta noticia llega un día después de la presentación oficial de la segunda edición del Benidorm Fest 2023, rueda de prensa donde se dio a conocer el título de las 18 candidaturas con las que los participantes competirán para viajar a Liverpool y luchar así por el micrófono de cristal en Eurovisión 2023.

Además, también se informó sobre la venta de entradas a las diferentes fases (semifinales y final) de nuestro concurso patrio. Puedes consultar los detalles aquí.