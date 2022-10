Así es Carlos Higes, nuestro representante en 'Eurovisión Junior 2022'

El Benidorm Fest del año pasado ha abierto muchas bocas e, incluso, parece haber despertado el apetito y las ganas de festivales de música televisados como los de antes. Pese a la polémica que levantó a principios de año el concurso con la victoria de Chanel, el privilegiado puesto en el que nos dejó nuestra representante española en el festival europeo de la canción con su ya conocido como 'chanelazo' hizo que los espectadores de nuestro país algo hastiados por los pesimistas resultados que hemos obtenido en ediciones anteriores, tuvieran, por primer vez en mucho tiempo, un atisbo de esperanza en que España puede ser una digna competidora para Eurovisión.

Sin embargo, aún queda mucho para la celebración de ese festival que, pese a que fue Ucrania el país ganador, finalmente será Reino Unido quien acoja la siguiente gala debido a la actual guerra. Pero no por ello deben decaer las ganas, ya que antes de esa cita entre artistas adultos llega otra, más próxima, entre representantes infantiles: ¡Eurovisión Junior 2022!

Este año las expectativas están muy altas tras la tercera posición de Chanel Terrero en el Festival de la Canción celebrado en Turín, pero todo indica que nuestro representante español, ya elegido, puede con eso y más. Carlos Higes, de 11 años, ha sido seleccionado entre un total de 95 menores que se presentaron al casting en abierto que convocó RTVE el pasado mes de agosto.

Carlos Higes, el niño que se enamoró de Eurovisión

La historia de Carlos Higes, valenciano de nacimiento, cuenta con unos cuantos antecedentes televisivos, tal y como ha mostrado RTVE. Este jovencísimo cantante y modelo ha aparecido ya en algunos anuncios para televisión y ha participado en varios talents shows conocidos como La Voz Kids o Idol Kids.

Carlos Higes ha sido elegido entre 95 candidatos, y su tema para Eurovisión Junior será seleccionado entre las 247 canciones recibidas.



Está “muy contento, muy feliz y muy emocionado de vivir esta experiencia” https://t.co/AdlxA99unj pic.twitter.com/bWwVMYHbt5 — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) October 3, 2022

Aunque si hay un concurso musical que de verdad le apasiona es, sin duda, Eurovisión. En una entrevista para la cadena, el joven cantante ha admitido que lleva soñando con formar parte de este festival desde que tenía 4 años: ¡sueño cumplido!

También se ha declarado fan incondicional de Justin Bieber, Sebastián Yatra y, por supuesto, de sus homónimos en la edición adulta; Chanel y Blas Cantó, nuestro representante anterior. Lo que este pequeño valenciano no podía imaginar es que podria ser él quien dentro de unos años represente a su país en el festival con el que tanto ha soñado.

Con respecto a su aportación en Eurovisión Junior 2022, que se celebrará el 11 de diciembre en Ereván, Armenia, Higes se ha mostrado así de entusiasmado en su entrevista de presentación en RTVE: "No me lo creía. Me pellizqué para ver si era real. Estoy en una burbuja". Ahora, ya solo queda que la propia cadena elija, de entre los 247 temas recibidos como propuesta, el tema con el que Carlos Higes representará a España en el certamen europeo.