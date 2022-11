Selena Gómez habla de sus fotos con Hailey Bieber: “No es gran cosa”

Selena Gómez y Hailey Bieber han sido las protagonistas en las redes sociales por las fotos en las que aparecen juntas. Todos los fanáticos se volvieron locos después de dos años de discusiones que enfrentaron a las dos mujeres por Justin Bieber. Ahora, la cantante se ha pronunciado en cuanto estas imágenes, restándole importancia y demostrando que entre ellas no existe ningún tipo de problema.

Estas instantáneas se tomaron en un posado en la Segunda Gala Anual del Museo de la Academia del cine el pasado miércoles 2 de noviembre. Al parecer, habría sido la de Texas la que propuso hacer las fotografías. Por ello, para aclarar todos los rumores y los mensajes, ella misma ha decidido responder tras una entrevista con Vulture.

"Sí, no es gran cosa. Ni siquiera es una cosa", sentenció durante la promoción de su nuevo documental `Selena Gómez: My mind & Me´, que se estrena este 4 de noviembre en Apple TV+. En este proyecto audiovisual podremos descubrir todo lo que ha vivido la cantante durante seis años, indagando en su salud mental y física desde que se canceló la segunda mitad de su Revival Tour de 2016.

Además, podremos escuchar `My mind & Me´, un tema que, ni la propia artista, se pensaba que iba a aparecer, pero que se ha convertido en la canción principal del documental: "Recuerdo haberles soltado todas estas cosas y tenía miedo de lo que iban a pensar, pero surgió 'My Mind and Me', la idea y el coro, y realmente me conmovió. Estas personas tomaron mi historia y la convirtieron en algo más grande que yo".

LA FOTO DEL AÑO...

HAILEY BIEBER Y SELENA GOMEZ pic.twitter.com/P9uVzwFokM — AGUSTINA (@AgusthinaCortes) October 16, 2022

Su nueva música

Además de este trabajo, la cantante también está preparando su próximo disco, del que ha dicho que trae "muchas cosas divertidas". Con este lanzamiento, la artista quiere crecer musicalmente y personalmente: "Solo porque quiero poder crecer a través de mi música".

"Soy la persona que está aterrorizada por lo que sucederá una vez que salga, así que quiero que esté muy bien hecho y que sea representativo de donde estoy. Hay un montón de cosas divertidas que estoy ansioso por filtrar, si soy honesta. No voy. Pero estoy tan emocionada. Será divertido y refrescante, creo", admitió Selena.