Tania Deniz infringe las normas en ‘La isla de las tentaciones’ por culpa de Hugo Paz y habrá consecuencias

Para desgracia de Samuel, que no deja de llorar cada programa que vemos de La isla de las tentaciones, el acercamiento entre su chica, Tania Deniz, con Hugo Paz, es cada día mayor. Ya no esconden la atracción que hay entre ellos y se han llegado, incluso, a dar un beso bastante largo.

Y esa tensión que hay entre ellos les lleva a hacer cosas que no deberían. Y eso ha hecho que Sandra Barneda vaya con una Tablet a Villa Playa. Aseguraba que una de las chicas había infringido las normas y ninguna se daba por aludida.

Finalmente, la presentadora les pedía a todas que la dejaran a solas con Tania. Ella no sabía qué había hecho, pero entonces, ha visto las imágenes. Unas en las que, durante una fiesta, veíamos cómo ella se iba al baño y Hugo la seguía.

“¿Qué haces? Hugo, que nos van a echar la bronca”, se le escucha a decir a ella. “Bésame. Dame un beso, que nadie nos ve”, le pedía Hugo. Y entonces iba Álvaro Boix a ver qué pasaba y la pareja salía asegurando que no había pasado nada.

“Ahí se ve claramente que fue él. Yo fui a arreglarme, incluso se lo dije a una de las chicas, ‘ahora vengo, voy al baño’, y yo se lo dije. Sandra le preguntó qué había sucedido en el baño y ella insistió en que no había ocurrido nada.

Consecuencias

Sandra volvió a preguntarle si eran conscientes de que en ese momento se estaban saltando las normas. “Yo se lo comenté, pero no fue por parte mía”, intentaba justificarse. Pero reconoció que era consciente.

“En ningún momento le dices que no puede estar ahí. Sabes que en el baño solo puedes entrar tú y que tienes un compromiso con La isla de las tentaciones de mostrar absolutamente todo lo que estás sintiendo y haciendo con quien sea, ¿tienes claras las normas de La isla de las tentaciones?”, le decía. Y ella respondía afirmativamente.

“Te has saltado las normas y por ello tendrás que asumir las consecuencias de este error”, le avisaba la presentadora. Ella quería saber cuáles eran, pero todavía no tiene la respuesta.

Entonces llegaban las primeras lágrimas. “Tendrá algo que ver con Samu, no ver imágenes, yo qué sé, y lo llevaría fatal porque sé que él siempre va a hacer algo que me vaya a molestar y yo necesito verlo, su mirada, su actitud, el contexto, la situación, no sé”, explicaba.

Hugo pide disculpas

Luego se reunió con el resto de los habitantes de la villa y fue cuando Hugo se enteró de que todo lo sucedido había sido por su culpa, que no tenía nada que ver con Samu. “Estoy castigada por haberte metido en el baño”, informaba ella.

“Pero fue mi culpa, entré yo”, admitía Hugo. “Ya, pero yo te tendría que haber echado”, explicaba. Y entonces él se levantaba para pedirla perdón. “Fue sin malas intenciones”, aseguraba, pero ella parecía enfadada y con pocas ganas de mirarle a la cara.

De ahí que él se volviera a su sillón para esconder la cabeza entre sus manos. Y ante su actitud desolada, Tania intentó quitarle culpa, pero reconoció que estaba preocupada por las consecuencias.

Esas, las descubriremos en el próximo programa.