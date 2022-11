Dani Fernández aclara si estuvo en su cabeza, o estará, presentarse al Benidorm Fest

Dani Fernández no es como nosotros que nos enteramos en directo de quiénes eran los seleccionados para la próxima edición del Benidorm Fest porque no tenía tanto interés. Pero sabe que conoce a tres de los artistas elegidos porque los sigue en redes sociales.

Él no es uno de ellos y hemos querido preguntarle si en algún momento se lo había planteado ya que había muchos que se lo habían pedido porque le veían con posibilidades. Más este 2022 en el que no ha parado de recibir premios, incluido el Ondas como fenómeno musical del año.

“Yo no me lo he planteado. Es verdad que desde el año pasado mi cabeza ha dado un clic con respecto a esto porque creo que el año pasado hubo propuestas muy interesantes como Rigoberta Bandini, como Tanxungueiras, cosas muy diferentes…y luego Chanel y cómo nos dejó en Eurovisión. Se demostró la calidad que hubo, anteriormente, en el Benidorm Fest”, explicaba.

“Ahí sí que es verdad que mi cabeza dijo ‘ojo, ahí está pasando algo nuevo’. Hay propuestas nuevas que, a lo mejor, antes no había. Las compañías, sobre todo, no te dejaban porque era como algo feo, nadie se presentaba”, admitía sobre la transformación que ha existido respecto a la consideración con este festival.

“Ahora creo que hay propuestas muy guais, muy diferentes, sobre todo, que creo que tenemos que ir en esa línea y en ese momento digo, ‘a lo mejor, en un futuro puede pasar’”, dejaba caer.

Falta de tiempo

Pero no era el momento. “Para presentarse al Benidorm Fest creo que tienes que tener el tiempo perfecto y el tiempo libre para poder decir, ‘me quiero dedicar’ porque creo que Eurovisión no es moco de pavo”, manifestaba.

Es mucho tiempo dedicado a preparar el tema, a hacer promoción, asistir a partys y él no dispone, ahora mismo, de eso. “Ahora estoy centrado en otras cosas, en componer, en mi tercer disco, en mi gira, que tengo una gira por delante, ahora, muy muy bonita con ciudades que no he podido pisar en este año y, por supuesto, no estaba en mi cabeza presentarme al Benidorm Fest, aunque mucha gente me ha puesto en esas apuestas”, admitía.

Este año, no, quién sabe si el siguiente.