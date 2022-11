Este 2022 ha sido sin duda el año de Aitana Ocaña. La artista catalana se puede sentir orgullosa del trabajo realizado lanzamiento tras lanzamiento, donde nos ha regalado una de las mejores colaboraciones de este año y los adelantos del que será su tercer disco, que llegará el próximo año.

La cantante de Berlín y Formentera puede presumir de haber cumplido su sueño de cruzar el charco con el 11 RAZONES MÁS TOUR, donde ha colgado el cartel de "entradas agotadas" tanto en España como en Latinoamérica. Hoy, además, sigue formando parte de la historia de LOS40 Music Awards con tres nominaciones (Mejor artista, Mejor colaboración y Mejor canción con Formentera junto a Nicki Nicole en la Categoría España) y una actuación que nos ha dejado con la boca abierta.

Su actuación en el Wizink Center

Y es que Aitana no se corta a la hora de ofrecer un verdadero espectáculo, para el que se ha vuelto a rodear del equipo de bailarines (cómo no reconocer los tintes fantasía de Marshall Font entre todos ellos) y profesionales que le han acompañado a lo largo de esta última gira. Aitana ha entregado a los asistentes al Wizink Center un mash up de Otra vez, que estrenaba durante su gira y que ha cantado a piano, Formentera y Mariposas, su colaboración con sangiovanni que ya se ha convertido en su canción más escuchada lanzada este año superando los 40 millones de reproducciones solo en Spotify.

La llegada de sanguiovanni, además, ha despertado los aplausos de todo el público, con quien ha cantado esta colaboración tan bonita mientras brillaba junto a su mono de color dorado que iluminaba todo el Wizink Center. Todo un espectáculo de luces y sonidos que vuelven a ser prueba viviente de que Aitana se ha ganado con creces el puesto como una de las voces más internacionales de nuestro país. Ella lo ha dado todo: baile, canto, habilidad y entonación en una actuación a la altura.

Aitana también ha recibido todo el cariño de su público, que no ha perdido oportunidad de volver a verla sobre los escenarios pero que también la han acompañado a distancia, a través de Youtube y Divinity, generando todo tipo de halagos en redes sociales que día sí y día también demuestran que es una artista de los pies a la cabeza.

Nosotros no podemos quitarnos de la cabeza su actuación, solo queremos seguir bailando así toda la noche.