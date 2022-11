Aitana explicó la razón de su sorpresa al ganar en LOS40 Music Awards: “No me lo esperaba para nada”

Aitana era, sin duda, uno de los nombres más esperados dentro del cartel de LOS40 Music Awards. La cantante llegó hasta el Wizink Center de Madrid para vivir la noche más importante del año dentro de la industria musical española, una gala de premios en la que estaba nominada en tres categorías: a Mejor artista, Mejor Canción y Colaboración por Formentera junto a Nicki Nicole.

Antes del comienzo de la gala, sin embargo, la artista no dudaba en pasar un ratito junto a David Álvarez y Cris Regatero durante el Preshow para contestar a sus preguntas y amenizar la espera para las miles de personas que están siguiendo el evento a través de Youtube.

Entre las preguntas que le hicieron nuestros locutores, una fue la de su faceta como actriz, y otra sobre su gira por latinoamérica. A lo que ella contestó sin pelos en la lengua.

Así fue el discurso de agradecimiento de Aitana en LOS40 Music Awards

La artista subió al escenario para actuar, pero también para recoger el galardón a Mejor Colaboración’ nacional del año Formentera, que cogió al revés y provocó las primeras risas de ella y del público:

"Gracias, no me esperaba para nada esto. Gracias a todos mis compañeros, pero sobre todo, gracias a mi equipo. No me lo esperaba porque también estaba Rosalía a la que admiro muchísimo", confesaba emocionada.

Y añadía parte de lo que había vivido junto a su compañera de colaboración: "Os lo agradezco mucho y también a Nicki Nicole que ella hizo de esta canción lo que es, porque de repente nos juntamos en el estudio y fue una locura. Gracias a LOS40, nos vemos muy pronto"