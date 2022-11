Ava Max apuesta todo al rojo y triunfa en LOS40 Music Awards

Electrizante y de lo más impactante, así ha sido la actuación de Ava Max en LOS40 Music Awards. A la artista siempre le ha encantado el rojo, tanto como para teñirse el pel, pero esta vez la joven ha decidido apostar por este color cereza para sorprendernos en su puesta en escena y hacernos disfrutar de un espectáculo memorable.

La diva del pop ha aterrizado en el WiZink Center para hacer cantar a todo el público uno de sus mayores himnos Maybe you’re the problem, un tema que no ha dejado de sonar en la lista del 40 al 1 y por el que ha conseguido ganar el Premio a Mejor Videoclip en Categoría Internacional.

Con un sonido de lo más estridente y con una ecenografía cargada de luces rojas y unos looks de los más sensuales, repletos de brillos, Ava Max y todo su equipo nos han hecho vibrar todos de un espectáculo de lo más animado.Y sí, ella se ha marcado un pequeño bailecito y ha animado al público a seguirla y a corear el estribillo.

Ava Max pone a bailar a todo el público al ritmo de Maybe you´re the problem| En directo en LOS40 Music Awards 2022

La música no ha parado de sonar y es que LOS40 Music Awards han conseguido consagrarse otro año más como uno de los premios más importantes de la música con una gala, en la que la diversión, la espontaneidad y las ganas de bailar se palpaban desde el primer momento. Vuelve a disfrutar viendo la gala de LOS40 Music Awards y revive los momentos más emotivos y anecdóticos de la noche, como esta actuación de esta diva del pop.

Satisfechos, pero con ganas de seguir disfrutando del talento de nuestros artistas, nos despedimos hasta el próximo año para poder volver a ver las estrellas nacionales e internacionales protagonizar una noche épica.