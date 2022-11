¿Dónde es festivo el 9 de noviembre 2022 en Madrid? Municipios que celebran el Día de la Almudena

Una vez pasada la fiesta de Halloween ya da comienzo la cuenta atrás para decir adiós al año 2022. Muchas familias ya están pensando en los regalos de Navidad o en cómo pasar estas fiestas, pero antes de que llegue todo esto, aún hay una penúltima oportunidad de disfrutar de un día de descanso (antes del puente de diciembre).

Tal y como marca el calendario laboral de este año, tras el festivo del 1 de noviembre para conmemorar el Día de Todos los Santos le toca el turno al siguiente día no laborable, el 9 de noviembre, Día de la Almudena. ¿No te suena o no te lo han notificado en el trabajo? Eso es porque solo se celebra en la Comunidad de Madrid, por lo que no es una jornada libre en todo el territorio a nivel nacional.

De hecho, es muy probable que muchos madrileños que residan en la región tampoco estén al tanto de esta festividad, esto se debe a que el 9 de noviembre no es un día no lectivo en toda la comunidad, sino solo en algunos municipios.

¿Dónde es festivo el 9 de noviembre en Madrid?

El listado de las localidades que sí celebran el festivo del Día de la Almudena y que, por tanto, no se considera como jornada laboral, aparece reflejado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

De acuerdo con lo estipulado en la resolución de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, fechada el 9 de diciembre de 2021 por la que se declaran las fiestas laborables de ámbito en la autonomía, de carácter retribuido y no recuperable, solo hay dos días al año que deben elegir los ayuntamientos de cada región para sus propias festividades.

El 9 de noviembre es una de estas fiestas locales de la Comunidad de Madrid, por lo que no todas las localidades dentro de la autonomía lo celebran. Por desgracia, la mayoría de las zonas madrileñas no podrán tener este día como libre y se considera como otro día laborable más.

Estos son los únicos municipios de la Comunidad de Madrid donde se celebra el 9 de noviembre en 2022:

Madrid capital

Pinto

Colmenarejo

Aunque el Día de la Almudena solo se celebre en tres municipios, el calendario laboral de la Comunidad de Madrid marca otras jornadas que no lectivas en toda la región para el año que viene. Estos son los 12 festivos que habrá en 2023:

6 de enero (viernes)

20 de marzo (lunes)

6 de abril (jueves)

7 de abril (viernes)

1 de mayo (lunes)

2 de mayo (martes)

15 de agosto (martes)

12 de octubre (jueves)

1 de noviembre (miércoles)

6 de diciembre (miércoles)

8 de diciembre (viernes)

25 de diciembre (lunes)

Además, estos son los dos festivos locales del calendario laboral de la ciudad de Madrid que han sido elegidos por cada Ayuntamiento: