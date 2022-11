Lucía Sánchez ya ha salido a pasear con la pequeña Mía y no para de publicar fotos suyas

Parece que la exposición pública a la que han decidido someter a su hija Lucía Sánchez e Isaac Torres no es la misma. El día del parto, el catalán se quejó en sus stories de que Lucía no le hubiera avisado que se había puesto de parto, pero ahí quedó todo. Desde entonces se ha mostrado agradecido con su ex novia y ha pasado unos días con su hija. Tan solo ha publicado una foto con ella en sus stories.

"Nunca pensé que me iba a gustar tanto cambiar pañales", aseguraba. Y añadía una reflexión que le surgía una vez volvía a poner rumbo hacia su casa y le tocaba separarse de su niña. “Tú no tienes, yo pago. Tú no puedes venir, yo voy. Tú no estás bien, yo te escucho. Necesitas ayuda, te la doy. Y así y viceversa. De eso se trata la vida, la amistad, el amor, la familia...”, compartía.

Parece que ambos están dispuestos a que su separación influya lo menos posible en el bienestar de la pequeña. Su mamá compartía la primera foto desde el mismo paritorio. “Este es el justo momento en el que todo cambia, ya no duele lo que digan o el daño que puedan hacerme a mí, ahora solo pienso en que esté bien, feliz, sana y que no le roce ni el viento. Fue claramente el día más duro y más bonito de mi vida a la vez”, escribía hace una semana.

“Estaré eternamente agradecida por el trato que recibí en el hospital del puerto de Santa María, tenía mucho miedo al tema de la lactancia y justo después del parto no tenía fuerzas ni para abrir los ojos y la matrona dedicó mínimo dos horas en ayudarme a que Mía cogiese bien el pecho, el trato por parte de todo el equipo fue el mejor transmitiendo tranquilidad en todo momento. Puedo decir que soy inmensamente feliz, me siento llena, completa y más fuerte que nunca. Gracias Mía🥰”, terminaba de escribir en esos primeros momentos.

Adaptándose

Desde entonces, ella ha ido compartiendo algunas imágenes de sus primeros días en casa, del padre no tenemos más imágenes. De esa llegada a casa, Lucía también compartió cómo fue el encuentro de la pequeña con la mascota de casa.

“Mía y Edu se conocen🥹 Cuando llegué del hospital me encontré con la sorpresa de que mi amiga había decorado toda mi casa de globos por la llegada de Mía😍 Edu estaba súper nervioso como si supiese que algo iba a pasar, días después Edu se pone nervioso cada vez que se despierta al lado de Mía quiere darle besos todo el tiempo y da saltos alrededor de su cuna❤️ amor de verdad”, describía el momento.

Y los días pasan, y cada vez va descubriendo nuevas cosas. "Estoy necesitando mucho descanso pero en cuanto empiece a hacer vida normal os dejo de dar lata con las fotos maternales jajajajajajaj🙊😍😍”, aseguraba, pero de momento no ha podido parar.

Lo último ha sido este mismo fin de semana. Hemos visto su primer paseíto al sol en su carrito nuevo. Poco a poco, mamá e hija se van adaptando a su vida juntas y solas, que el papá anda lejos aunque, parece que con ganas de viajar lo máximo posible.