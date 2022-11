Danna Ponce habla con su novio Xavier tras su acercamiento con Manu González en ‘Pesadilla en El Paraíso’

Danna Ponce y Manuel González son dos de los últimos cuatro concursantes en entrar en Pesadilla en El Paraíso. A uno le conocíamos de otros realities como La isla de las tentaciones o Solos donde siempre ha acabado liándola. Entraba soltero a la granja a diferencia de ella, que dejaba fuera a su novio Xavier.

El caso es que poco a poco y a medida que pasaban los días, los dos concursantes han protagonizado un acercamiento que muchos de sus compañeros auguran que terminará en algo más que una amistad. Les hemos visto dedicarse caricias, arrumacos y confesiones de complicidad.

Y todo eso lo ha visto Xavier en plató. Ha mantenido la calma, algo que los colaboradores no acaban de entender y le han echado en cara la falta de sangre y reacción ante las imágenes que ha visto de su novia. Finalmente, ha habido una conversación entre ellos.

Conexión de pareja

Nada más saludarse, Danna se ha echado las manos a la cara y ha empezado a llorar. “Tienes que estar tranquila porque yo lo estoy. Yo confío al cien por cien en ti. No te preocupes, lo estás haciendo muy bien y todo lo de fuera está bien, así que, no te preocupes por nada. Yo estoy aquí y estoy muy bien y he visto un montón de cosas. Ahora, también te voy a decir que, déjate de jueguecitos con el Manuel, ¿me entiendes? porque creo que hay límites que no se pueden pasar”, le decía de entrada Xavier.

“A mí no me gusta nada que estés, por ejemplo, en la cama con él, sea para unas caricias, sea para estar juntitos, para esto o lo otro, a mí no me mola, te lo digo sinceramente, así que, por favor, corta eso, córtalo, porque, además, le estás dando a entender algo a él que no es y él te está utilizando también. No entres en su juego”, le decía.

Ella saltaba para asegurar que Manu no la está utilizando. “Me va a estallar la cabeza. Lo que se vive aquí dentro no te lo puedo explicar ni creo que te lo pueda explicar, aunque salga. He dormido dos noches con él, no ha pasado absolutamente nada con él, físico. Vas a ver cosas que te van a molestar. Te juro por la vida de mi hija que, a partir de ahora, no vas a ver nada más. Ya he hablado hoy con él, por favor te pido que confíes en mí. Acuérdate del último mensaje que te envié antes de entrar aquí”, le intentaba explicar.

Y en ese momento se ha roto. “Intentaba acordarme de tu cara cada mañana cuando me despertaba… por favor, confía en mí”, le volvía a pedir. Y su novio trataba de tranquilizarla.

“Ha llegado un momento aquí dentro que yo he llegado a pensar, de verdad, que me estaba confundiendo, de verdad. Que intentaba acordarme de tu cara y no me acordaba de tu cara. Al final tú y yo llevábamos dos meses juntos fuera. Aquí, tres semanas es como si lleváramos tres meses. Esto es una locura”, le intentaba hacer ver.

“Lo entiendo, tú piensa la persona que tú tienes fuera, que yo sé la que tengo ahí dentro”, le replicaba él. “Lo sé y te valoro muchísimo y que sepas que si no fuera porque eres tú y valoro muchísimo lo que sé que vamos a tener juntos fuera, se me habría ido la puta olla porque para mí, ese cariño, es imprescindible. Pero te juro que, por ti, a partir de ahora lo voy a cortar. Vas a seguir viendo cariño con él porque para mí es una persona super importante aquí dentro”, le explicaba ella dejando caer una vez más que hasta el miércoles va a ver imágenes que le van a molestar.

Y sí, han visto imágenes juntas y Xavier le ha vuelto a pedir que corte ese tonteo ya, de raíz. Ella, quería saber si a su salida, tendría a una persona esperándola.

“Tú vas a tener a una persona esperándote fuer, pero tú corta eso ya porque no mola un pelo. Creo que hay más personas dentro de la granja para juntarse, hablar, conversaciones interesantes, no hace falta estar todo el día con Manuel”, le decía él.

Ahora tendremos que comprobar si Danna es capaz de llevar a cabo su promesa.