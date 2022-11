'Tequila. Sexo, drogas y Rock and Roll': así es el documental sobre la mítica banda

Tras la muerte de Franco, el rock and roll empezó a cantarse en las plazas de los pueblos de España. Había ganas de libertad, de disfrutar, de beber y de bailar. Fue en 1976, el año de la explosión de un grupo juvenil que encandilaba a los adolescentes españoles: Tequila.

Ahora, un documental, presentado en el Festival de Cine de San Sebastián, recuerda lo que supuso este grupo y como se desintegró. Tequila: sexo, drogas y rock & roll es un documental dirigido por Álvaro Longoria y Anna Saura y producido por Morena Films y se estrenará el próximo 25 de noviembre.

Narrado por Cecilia Roth, hermana de Ariel, cuenta con la participación de los supervivientes de banda: Ariel Rot, Alejo Stivel y Felipe Lipe. El documental muestra cómo el grupo de rock puso la banda sonora a la liberación de los jóvenes españoles en la transición. Cinco jóvenes que alcanzaron de golpe su sueño de triunfo y a los que la fama y el éxito les derribó. Pero sus canciones han logrado perdurar en el tiempo como clásicos indestructibles.

'Tequila. Sexo, Drogas y Rock & Roll' | Trailer Oficial | 25 de noviembre en cines

Los inicios

Los comienzos de Tequila fueron muy felices. En 1976 llegaron a esa España, que cambiaba a pasos agigantados, Alejo Stivel y Ariel Rot, dos adolescentes que huían de otra dictadura, la argentina. Al llegar a España vivieron "una huida hacia adelante". Fueron el primer grupo de rock que surgía y no estaba lastrado por toda la historia del franquismo.

En alguna de las noches en la que ambos salían de marcha en la noche madrileña, conocieron a Spoonful Blues Band, grupo de rock formado por Julián Infante (guitarra), Felipe Lipe (bajo) y José Antonio Alonso 'El Oso' (batería). Los dos argentinos quedaron impresionados con ellos y a los cuatro meses, al quedarse sin guitarrista la Spoonful Blues Band, ofrecen una prueba a Ariel Rot. Poco tiempo después, Alejo se integra también como vocalista. Como el Oso tuvo que abandonar el grupo por tener que realizar el servicio militar, el grupo se hace con los servicios de Manolo Iglesias para la batería, teniendo ya la formación definitiva. En esa época, se cambió el nombre de la banda a Tequila.

Éxitos y fracasos

El grupo revolucionó el panorama musical y lideraron el fenómeno de masas. El año 1978 fue el comienzo del éxito y del desenfreno. Recién estrenada la mayoría de edad, publicaron su primer álbum Matrícula de honor.

Tras Matrícula de Honor llegarían: Rock And Roll (1979), Viva Tequila! (1980) y Confidencial (1981) y hasta un disco en japonés que no tuvo el éxito esperado. Quiero besarte, Rock and Roll en la plaza del pueblo o Salta!!!, que se estrenó en el famoso concurso 'Un, dos, tres... responda otra vez', les catapultaron en el olimpo de la música.

Pero el éxito rotundo se fue apagando. "Estábamos fumados siempre. El resto de las drogas entró lentamente", dijeron. "Un día llegó Alejo con una papelina de heroína y nos enganchamos todos. Era una droga muy tentadora y muy cool", recuerdan.

La adicción a la heroína de todos los integrantes y los problemas internos de egos pusieron fin a la mítica banda. Con un quinto disco en producción y una maqueta de seis canciones, los miembros del grupo tomaban caminos por separados. En 1983, se daba por disuelta la banda.

A partir de ese momento, la mayoría de sus componentes decidieron embarcarse en mil y un proyectos, la mayoría de ellos interesantes. Alejo Stivel tuvo una exitosa carrera como productor discográfico. Ariel Rot continuó con su carrera en solitario, pero en 1990, su camino y el Julián volvieron a juntarse en Los Rodríguez, junto a Andrés Calamaro, saboreando nuevamente el éxito que tuvieron con Tequila. En 1994, Manolo murió de sida (en el año 2000, fallecería Julián por esta misma causa).

En 2008, los supervivientes de la banda, excepto Felipe Gutiérrez, se reunieron como Tequila, fichando a cuatro músicos más: Josu García, Mac Hernández, Daniel Griffin y Mauro Mietta.

Tequila fue una banda muy especial y muy importante para la música española. Contaban con unas letras adultas que tenían un ritmo muy pegadizo. Todo ello ha contribuido a que, a día de hoy,haya quedado demostrado, que aquellos jóvenes que, a mediados de los 70 crearon Tequila, eran mucho más que un puñado de jovencitos predestinados a convertirse en un grupo para quinceañeras.