Ayuso habla del perreo de Anitta en LOS40 Music Awards y asegura que le dio “corte”

Lo vivido el pasado 4 de noviembre en el WiZink Center de Madrid fue una gala icónica. La 17ª edición de LOS40 Music Awards 2022 nos regaló auténticos momentazos que no solo los presentes en directo pudieron vivir, sino también los que siguieron la gala a través de la pantalla.

Las redes se llenaron de reacciones de todo tipo ante lo ocurrido en cada segundo de la noche, y por supuesto, el momento del perreo de Anitta a Isabel Díaz Ayuso no iba a ser menos. Fue cuando la brasileña se subió al escenario del antiguo Palacio de los Deportes de Madrid para interpretar Envolver, el tema que se ha convertido en un hit internacional.

En mitad de su actuación, nuestra protagonista decidió bajarse para bailar al ritmo del tema entre las mesas de los invitados de la noche, y en una de ellas se encontraba la presidenta de la Comunidad de Madrid. Entonces no dudó en acortar distancias y perrearle como nunca.

Está claro que a @Anitta le da igual quién cuando se trata de perrear 😳 Este momentazo con Isabel Díaz Ayuso sí que no nos lo esperábamos 🤣



🔴 Sigue #LOS40MusicAwards en directo aquí https://t.co/D4dONPTR7f pic.twitter.com/QnJGSuaf4Y — LOS40 (@Los40) November 4, 2022

Pues bien. Ayuso se ha vuelto a convertir en noticia tras sus declaraciones en El Programa de Ana Rosa este lunes 7 de noviembre sobre lo ocurrido el pasado viernes. "Yo no hice perreo. Yo no hago eso", ha declarado. Ante la pregunta de Ana Rosa sobre si le dio corte, no ha dudado en afirmarlo. "Sí, totalmente. Estuve hablando con ella antes, pero yo no me esperaba esto. Yo creo que dijo 'a la que bajo le hago esta gracia'. Yo me sentí como Paco Martínez Soria cuando empieza la película en la Gran Vía y no sabe dónde mirar. Yo cuando hizo eso dije, pues na', para adelante, y la verdad que pasó y ya está. Me hizo gracia", añade. "La vi y dije 'tengo que ir más al gimnasio'", bromea.

Pero la presidenta de la Comunidad de Madrid también tiene bonitas palabras hacia nuestros premios. "Como el evento era tan alegre y veías a todo el mundo hablar de Madrid, el ambiente era muy bueno y para adelante con eso que pasó con Anitta", declara. Asegura que está orgullosa de que Madrid se haya convertido en la sede de este tipo de eventos musicales.

Y tú, ¿cómo viviste el momento del perreo de Anitta a Isabel Díaz Ayuso? Fue, sin duda, uno de los momentos a recordar de la noche que nos dejó la 17ª edición de nuestros premios.