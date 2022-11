Anitta nos seduce con su perreo a Ayuso en LOS40 Music Awards 2022 al ritmo de ‘Envolver’

Anitta fue una de las grandes artistas internacionales invitadas a LOS40 Music Awards 2022. No solo asistió en calidad de nominada, con dos candidaturas en la Categoría Global Latina, sino que también lo hizo como performer sobre el escenario del Wizink Center de Madrid en la noche del 4 de noviembre.

Ante las más de 17.000 personas que acudieron al recinto a vivir la gran fiesta de la música con nosotros -más los miles de espectadores que lo vieron desde casa a través de Divinity y los diferentes canales oficiales de LOS40: la web, YouTube o nuestra APP-, la brasileña sacó la esencia que le caracteriza para interpretar Envolver, su tema más viral y el que le ha aportado mayor reconocimiento hasta la fecha, también en nuestros premios con la estatuilla a Mejor Artista o Grupo en la Categoría Global Latina.

Sensual y empoderada, no necesitó más acompañamiento que ella misma. Con una gran presencia escénica, Anitta lo dio todo sobre la tarima... y nosotros con ella. Con la medida justa de descaro a la que nos tiene acostumbrados, la intérprete no dudó en interactuar con algunos invitados de la gala. Con un simple movimiento de caderas, protagonizó uno de los momentazos de la noche con su perreo loco a Isabel Díaz Ayuso, dejando atónitos a todos los espectadores que, como Belén Esteban, no dudaron en capturar este fragmento de la actuación con sus cámaras para verla en bucle una vez acabada la gala.

Por supuesto, tampoco faltó su particular coreografía. Ese "paso de Anitta" al que hace referencia en Dançarina, otro de los temas de su disco Versions of Me, y que ha sido mundialmente imitado, con más o menos éxito, en TikTok: twerk hasta el suelo haciendo una flexión.

Su discurso en LOS40 Music Awards

Anitta optaba a dos estatuillas en la Categoría Global Latina: a Mejor Colaboración por Envolver Remix junto a Justin Quiles y a Mejor Artista o Grupo. Finalmente, y como ya hemos mencionado, se llevó uno de los dos, el de mejor solista.

Además de protagonizar uno de los momentazos de la noche, es la ganadora a Mejor Artista en la Categoría Global Latina



🔴 Sigue #LOS40MusicAwards en directo aquí https://t.co/D4dONPTR7f pic.twitter.com/TmtqZxxYCv — LOS40 (@Los40) November 4, 2022

Cuando recogió el premio de la mano de Mario Vaquerizo y Samantha Hudson, aprovechó para agradecer todo el apoyo recibido por esta casa y explicar por qué decidió comenzar a aprender español. "LOS40 tocó mi primer gran éxito en portugués. Entonces, cuando venía a España yo no entendía nada. Y me dije, 'cuando vuelva acá voy a hablar español con toda la gente'. Y así empecé a cantar en español", confesaba con su discurso.

"Ustedes no saben lo difícil que es salir en la cultura de otro país, venir de una cultura diferente y tener éxito, así que muchas gracias", concluía lanzando un beso para todos sus fans.